Alta Gracia tendrá la Feria Desapego en la calle del Molino este fin de semana

En el Día Mundial del Arte, Todo Pasa dialogó con Rildo Pedernera, actor, director y docente de teatro, quien cuenta con un puesto en la Feria Desapego, ubicada este fin de semana en la zona de Los Molinos, en la ciudad de Alta Gracia. En relación a su área, el docente expresó que “el arte te permite transcurrir la vida explorando la creatividad que tenemos dentro”. “Estamos en esta feria de emprendedores solidarios para ofrecer no sólo una muestra de lo que podemos hacer si no algo que le permita al ser humano redescubrirse en la ciudad de Alta Gracia”. Rildo se dedica a recuperar madera, haciendo deco artesanal, planteros, percheros, cosas prácticas, cuadros vivos. “Quien venga se lleva no sólo un producto, sino una planta a elección”. La feria comienza desde las 12 hasta las 20:30 horas en Los Molinos.

Por su parte, Eugenia Tissera, organizadora de la feria, comentó que este fin de semana habrá 25 puestos de emprendedores hoy y mañana en toda la calle del Molino, y agregó que la feria de hoy y mañana será a beneficio de Delfina Caponigro, donde su familia tendrá un puesto para ofrecer algunos productos para continuar recaudando fondos para la operación de la pequeña.

Foto ilustrativa.