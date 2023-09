Alta Gracia: una jubilada fue estafada en mas de 150 mil pesos con el cuento del bono

El pasado martes, una vecina de B° Cámara fue el blanco de delincuentes que tras lograr acceder a su cuenta bancaria, le robaron una suma de 150 mil pesos.

La víctima fue una jubilada quien no se percató del hecho hasta tanto le comentó lo sucedido a su hijo, con quien vive, y quien de inmediato se dio cuenta de que era una estafa.

«Yo llegué de trabajar como a las 20 y ella me comenta que la habían llamado por teléfono del banco por el tema del bono que le daban a los jubilados. Ella cobra la mínima, pocas veces tiene ahorros en el banco pero por ahí va dejando algún saldito que se le acumula. Me dijo que le pidieron los datos del CBU para que le pudieran depositar. Al toque me di cuenta de que era una estafa», contó el hombre a RESUMEN.

El hijo de la víctima chequeó a través de la aplicación de Banco Nación y ahí comprobó que le habían debitado unos 150 mil pesos.

«Era todo lo que mi mamá tenía en la cuenta. No aparecía a donde se había hecho la transferencia, solamente un código y un supuesto comprobante. Se lo habían debitado ese mismo día», añadió el hombre.

«Lamentablemente es algo que no lo recupera, es impresionante como se las ingenian y nadie se hace cargo de esas cosas. Mi mamá pecó de inocente y obvio que le dije que no podía hacer eso de darle datos a alguien por teléfono. Ella está muy mal, si contamos esto es para alertar y que no le vuelva a pasar a nadie mas», culminó.