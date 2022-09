Alta Gracia y otra de inhibidores de alarma

Anoche, dos sujetos fueron pescados infraganti por un vecino de la ciudad mientras intentaban abrirle su vehículo. Fue por calle Buenos Aires y, en diálogo con RESUMEN, el hombre contó su experiencia y advirtió que, aunque los persiguió con el auto, no logró alcanzarlos.

«Bajé a cenar con mi esposa. Dejé el auto estacionado a menos de 20 metros y me di cuenta que me había dejado la billetera. Cuando regresé vi a un tipo grandote, con gorro intentando abrir la puerta del auto, le pegué un grito y salió corriendo a otro auto que estaba cerca. Yo me subí rápido y los seguí pero los perdí de vista», contó la víctima, a la vez que aseguró que aún no radicó la denuncia.

«Para mi andaban con inhibidor porque yo puse la alarma, la activé y el auto estaba abierto. No lo rompieron ni nada y por suerte no alcanzaron a llevarse nada pero uno se queda con una sensación muy fea. A mi cuñado le robaron unos documentos del auto la semana pasada y es algo que esta pasando todo el tiempo», agregó.

Sobre el vehículo en el que habrían escapado los delincuentes, el denunciante asegura que se trataba de un Fiat uno blanco con el capot algo despintado.