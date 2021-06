Anisacate, tierra de tragedia y dolor

Tristemente no es un lunes más en la localidad de Anisacate. Ayer, y en el marco del peculiar festejo del Dia del Padre, una tragedia familiar enlutó a la población y, el hecho no deja de consternar. Lo que inició como una ínfima discusión entre hermanos, terminó con uno de ellos herido de arma blanca a la altura de corazón; puntazo que acabó con su vida minutos mas tarde en el Hospital Illia.

El autor, Facundo Guzmán de 24 años, tras el hecho, huyó del lugar pero fue aprehendido a pocas cuadras de la vivienda en donde todo ocurrió. Y, según confiaron fuentes judiciales a RESUMEN, todo se desató luego de que la madre de ambos les pidiera que fueran a visitar a su padre quien estaba internado en un nosocomio cordobés.

La tragedia no hace mas que reflexionar sobre los dolorosos y, algunos sangrientos, sucesos ocurridos en los últimos años en la localidad. Algunos de los cuales aguardan aun obtener Justicia.

El homicidio de Paco

El mismo conmocionó a nivel país. En agosto de 2015, el comerciante de Alta Gracia había salido a cazar a un campo de Anisacate con permiso de los propietarios y fue su hermano quien lo encontró muerto de un disparo en la cabeza. Los autores, Carlos y Julio Malter y Gustavo Lopez, albañiles de la zona, intentaron plantar un “homicidio accidental” pero tras una ardua y minuciosa investigación, la querella pudo demostrar que había sido un hecho intencional y dos años mas tarde los hermanos fueron condenados a perpetua. Lopez, el changarín de Los Malter, se despegó varias veces de la declaración de sus patrones y, por el beneficio de la duda, fue absuelto.

El crimen del Paraguayo: un móvil que dejó mas dudas que certezas

En 2016, Norma Benitez (50) mató a su pareja Marcelino Duarte (33), tras asestarle varios golpes en la cabeza con un caño de gas. Ese día, ambos habían mantenido una discusión en la casa que compartían y, aprovechando que éste tomaba una cerveza en el patio, lo atacó de espaldas y le provocó la muerte casi en el acto.

La defensa planteó violencia de género. Dijo que la mujer estaba harta de los maltratos que venía arrastrando tanto físicos como verbales y que su reacción fue inmersa en una emoción violenta. No obstante, otras versiones hablaban de premeditación y signaban a Benitez como quien quería apoderarse de algunos bienes de la víctima; junto con un tercero. Finalmente, el tribunal consideró que hubo alevosía y la condenó a prisión perpetua.

Teo y Martina: dos niños y mucho dolor

Ya en 2018 las muertes de dos niños causaron impotencia y dolor. Por un lado, la del pequeño Teo Rodríguez de un año de edad, quien murió luego de ahogarse en la pileta de la guardería RecreArte de Anisacate. Lugar que se suponía era asistencial. La dueña del lugar, Maria Conde y una maestra Mariel Sabich fueron imputadas de Homicidio Culposo. Nunca fueron detenidas y el caso ni siquiera llegó a juicio aún.

El crimen de Martina, una beba de apenas 7 meses de vida, heló hasta los huesos. La niña murió a causa de los brutales golpes recibidos por sus padres, una joven pareja de 19 años. En la autopsia, descubrieron que tenía lesiones de larga data y eso causó aún mas dolor. Los homicidas fueron condenados a prisión perpetua.

El femicidio de la estudiante de Magisterio

Aydeé Palavecino vivía en Villa Satyta y su caso conmovió a nivel país. En junio de 2019, la joven murió tras recibir profundos cortes en su cuello, propinados por su pareja y padre de su hija, Facundo Jiménez. Este, también había herido a la madre y al padre de ésta y, con el tiempo se supo que el plan de éste era mucho mas macabro, asesinar a su propia hija.

El sujeto estuvo prófugo durante largas horas y finalmente se entregó espontáneamente. La causa será juzgada en el mes de julio del corriente.

La muerte del artesano

Ya en diciembre de 2020, Anisacate volvía a ser noticia tras el homicidio de un artista de Alta Gracia. Luciano Heredia protagonizaría una riña que culminaría en su deceso. El autor, una persona con un grueso prontuario policial, le asestó al menos 7 puñaladas y Luciano murió en el lugar. Hoy, la familia pide que la carátula sea Homicidio Agravado y no Simple, alegando que hubo saña.

Esto, no fue mas que un breve resumen de los mas recientes casos que terminaron en tragedia. No obstante, hubo serios episodios de violencia que, por fortuna, no terminaron en muerte. Hoy volvemos a hablar de Anisacate como epicentro de la violencia y el dolor.