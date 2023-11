Antes de volar a Mar del Plata, Sofía Gala fue demorada en Aeroparque

Sofía Gala Castiglione, quien viajaba desde Aeroparque con destino al Festival de Cine Mar del Plata. Sin embargo, antes de subirse al avión, la actriz fue demorada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). ¿Por qué? Habían recibido una denuncia de los responsables del freeshop por una “situación irregular”.

La hija de Moria Casán había abordado el vuelo 1608 MDQ con destino a La Perla del Atlántico, donde iba a participar de la presentación de la película Reina Animal en el Festival Internacional de Cine de esa ciudad. Esto fue hasta que a las 12:40 horas, efectivos de la PSA le pidieron que descendiera de la aeronave.

Por su parte, las personas que se encontraban en el exterior de la aeronave y en el aeropuerto tomaron imágenes que no tardaron en viralizarse en las redes sociales. En ellas se ve a la actriz caminando con sus acompañantes por el aeropuerto en compañía de los efectivos.

Los medios de comunicación hablaron de esta situación. En TN Central, Sofía Kotler contó que la situación se dio “al momento de estar en el avión, a punto de despegar. La PSA, la hizo bajar del avión porque habría agarrado unos esmaltes del freeshop y se habría ido sin pagarlos”.

Por su parte, Rodrigo Alegre contó que todo comenzó cuando alguien a cargo de las cámaras de seguridad habría observado “un movimiento sospechoso” y fue a la PSA a notificarles y a pedir que se averigüe qué había pasado.

Asimismo, Sofía Gala mencionó que no tenía ningún producto en su poder y los agentes tampoco pudieron encontrar los objetos denunciados entre su equipaje tras revisarla. “No le encontraron nada, pero la bajaron del avión y perdió el vuelo”, agregó.

Por otro lado, Rodrigo contó que al tratarse de un supuesto hurto, tomaría partido la Justicia nacional, todo esto tras la denuncia sustentada con las grabaciones de seguridad. “La PSA no quiso informarnos nada, la información la tuvimos por otro lado, pese a tratarse de una figura pública en una situación irregular”, dijo.

Pero la misma actriz fue quien dio sus declaraciones con respecto a lo que sucedió. En diálogo con la periodista de TN Mariana Mactas, la hija de Moria Casán comenzó la nota diciendo que estaba «espectacular». Luego agregó: «Acá estoy… No se puede hablar (del hecho que le adjudicaron) porque es tan ridículo que no se puede… No sé qué pasó. La verdad es que no puedo ni hablar de eso porque no entendí bien qué pasó».

Además, la actriz contó que el tema está en manos de sus abogados. Y reconoció: «No la pasé mal, la verdad. Fue bastante divertido». «¡Pero te bajaron del avión!», le recordó la periodista. «Sí, me bajaron del avión pero después me volvieron a subir, porque se ve que no pasó nada», le contestó entre risas la hija de la One.