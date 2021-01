Hace instantes, el funcionario de la localidad de Mendiolaza publicó en su cuenta de Twitter que no se aplicará el toque de queda nocturno en la provincia de Córdoba. “Acordamos no hacer ninguna restricción de actividades y reforzar los operativos de control y prevención ante eventuales fiestas clandestinas”.

Salibio, en diálogo con el medio Cadena 3, dijo que desde los entes gubernamentales buscan “lograr un equilibrio entre lo sanitario y lo económico”, y agregó “por ello, se ha acordado no hacer ninguna restricción por el momento, pero sí reforzar todos los operativos de control y prevención, sumado a que la mayoría de los últimos contagios se han dado en adolescentes y jóvenes, lo que significa que esto se debe a estas fiestas o reuniones clandestinas que se vienen realizando en distintos lugares de la provincia”.

El intendente aseguró que la intención es no afectar la temporada turística. “Alguien que va a cenar a la noche, o alguien que está en la pileta y está en un hotel vacacionando, no tiene necesidad de encerrarse a las 23 horas porque ahí no se están dando los contagios, la gente se está cuidando”, consideró.

La expectativa está puesta en el decreto que el Gobierno nacional publicará y difundirá en las próximas horas. En principio, dicho DNU le daría a los gobernadores la facultad de decidir si restringen, o no, en su territorio.

Fuente: Cadena 3.