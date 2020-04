Atención: desmienten que pueda haber desabastecimiento en supermercados

Ni bien se conoció sobre el aislamiento preventivo en el que quedarán Villa Parque Santa Ana y Villa del Prado, salieron las “fake news” y falsas cadenas de WhatsApp que lo único que generan es duda y alboroto en la sociedad.

En este marco y ante la circulación de audios que alegaban sobre una “Alta Gracia aislada” en la que “nadie iba a poder conseguir productos” y aconsejaban abastecerse en las próximas horas, fuentes oficiales afirmaron a RESUMEN que no hay peligro de desabastecimiento alguno por lo que no hay de que preocuparse.

El bloqueamiento en la circulación de vehículos en dichas localidades aledañas, no implica una restricción del regular paso de utilitarios abastecedores de insumos y elementos considerados esenciales a la ciudad.

Ante esto, supermercadistas piden precaución y tranquilidad.