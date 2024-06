Benjamín Vicuña volvió a encontrar el amor: ¿quién es su nueva novia?

Ya desde hace un tiempo en el que Benjamín Vicuña se convirtió en uno de los solteros más codiciados, tras ponerle punto final a su relación con Eli Sulichín, a mediados del año pasado. Pero, según la información brindada por Matías Vazquéz en “Socios del Espectáculo”, el actor habría vuelto a encontrar el amor.

Pero ¿quién es esta mujer? Según reveló el periodista, ella se estaba separando de su marido, con el que tuvo 2 hijos, cuando se cruzó con el actor. «Fue en un gimnasio. Empezaron a charlar hace como 7 meses pero prefieren mantenerlo en secreto por ahora», detalló.

«Ellos llegan juntos al gimnasio, de la mano pero en la puerta se separan. Adentro hacen como que no se conocen». Además, aclararon que si llegan a trascender todos los pormenores del inicio de la historia, podrían surgir algunos conflictos aunque prefirieron no ahondar en el asunto.

Ahora bien, aunque el público se imagina que el galán chileno está «soltero pero no solo», durante una entrevista, el actor habló de sus secretos a la hora de conquistar a una mujer.

«Estoy aprendiendo a los 45 años a disfrutar, a ser feliz. Tengo a mis hijos sanos, felices, vivo a una cuadra del colegio de mis hijos y le estoy encontrando el gustito a esto. Estoy echando raíz. Durante mucho tiempo viajé», comenzó diciendo.

Fue durante la charla Rulo Shijman, que Vicuña detalló cómo es a la hora de tener una cita con alguien: «A tu casa no la podés llevar porque tenés como 25 chicos y si no no podés trabajar», le dijo en tono de broma el conductor a lo que el artista se sinceró: «A propósito de eso, yo no soy bolichero, ¿me has visto en algún boliche alguna vez?».

«Como sé que en los últimos años hay inspectores de Instagram, no estoy boludeando y poniendo like a todo el mundo. Hay gente que por ahí es más libre, más descuidada o más desprolija. Me ha pasado que por poner un corazoncito a otras personas ¡se arma un quilombo!», agregó en esa misma línea.

«Cuando la mina te dio cabida, ya sabés que ganaste», le comentó Shijman. «No importa, hay que laburar igual», agregó con cierta humildad. «Y no pienso develar en dónde me encuentro. Pero no voy a las casas de ellas, porque ahí no manejo la situación. Hay un mundo donde hay distintos escenarios y otros radares», aseguró Benjamín Vicuña.

«Existen lugares de intimidad y de privacidad como casas de amigos, o compartir asados o restaurantes que son más bajo perfil. Existe un mundo más piola», se confesó el actor y concluyó: «Hoy prefiero salir con alguien que no es del medio para bajar un poco el perfil».