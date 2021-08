Busca a la joven que la asistió en un accidente en el ingreso a Alta Gracia

Lo que le ocurrió a Marcela esa tarde, pudo, sin duda, haber terminado en tragedia. Esta vecina de B° Paravachasca aún sufre las consecuencias del accidente sufrido el 14 de julio, cuando llegaba a esta ciudad a bordo de un colectivo de la empresa Sarmiento.

La mujer venía desde Malagueño por Ruta C-45 y se dispuso a descender en la parada de B° Paravachasca, “frente a la virgencita”. Pero cuando aún no había terminado de bajar, el chofer cerró la puerta sin percatarse de la situación. Según ella misma denunció.

“Me quedó la pierna y el brazo apretado en la puerta de atrás y ahí el chófer arrancó y me llevó así hasta la otra parada, que está en la estación de servicio Axion. O sea me llevó arrastrando con medio cuerpo practicamente afuera” explicó la damnificada, a la vez que aseguró que a pesar de que el chófer fue alertado “a los gritos” por testigos de lo que ocurría, éste seguía sin percatarse.

“Yo me giré como pude y con el otro brazo me prendí al timbre y tampoco me escuchó. Recién en la parada de la estación abrió la puerta. Yo estaba con un ataque de nervios. Fui y le dije ‘casi me matas’ y él me responde que no se habia dado cuenta, que le venía prestando atención al espejo”, añadió la mujer indignada, quien hoy busca a las personas que la ayudaron ese día para tomar cartas en el asunto.

“Una chica que estaba detrás mío le dijo ‘como no te das cuenta’, yo seguía nerviosa y ella me decía que me tranquilice. El chófer me preguntó si quería que él me pagaba un remis, porque me había dejado lejos de mi casa y la chica y otra señora que estaba ahí me acompañaron hasta la puerta de mi casa. Solo sé que la jovencita vive cerca de la Escuela San Vicente de Paul, de los nervios no le pregunté ni el nombre”.

“Si alguien la conoce o si por causalidad lee esto, le pido que se comunique conmigo”, culminó Marcela quien por fortuna no sufrió lesiones graves pero si contusiones que a la fecha le impiden realizar su trabajo con normalidad. Cabe destacar que tiene 53 años y el único sostén de su familia son sus labores en el mercado de Malagueño.

“Por culpa de ese chófer mi pierna quedó mal necesito una respuesta de la empresa” culminó.

A aquellos testigos del hecho que quieran comunicarse con Marcela, pueden hacerlo mediante su hija Anabella: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1900256993485708&id=100005042773585