Cae el imperio SITRAMAG de la mano de ATE y UPCN

Esta semana la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) desembarcó en Villa Los Aromos. La jefa comunal de la localidad vecina, Nélida Morales, aceptó a los directivos de ATE como interlocutores para dialogar mejoras para los trabajadores del gobierno local.

Este miércoles 27, en la orden del día del Concejo Deliberante de Alta Gracia, ingresó el expediente 2302/23 que pide la solicitud de modificación de la ordenanza 2147, el Estatuto del Trabajador Municipal, sancionada el 30 de noviembre de 1989.

En una recorrida por la misma, nos encontramos que en el Artículo 17, se establecen los derechos del empleado, en su inciso h), dice que el personal tiene derecho a la asociación y agremiación. Luego, en el artículo 40, reza que el agente tiene derecho a asociarse con fines útiles de acuerdo a la Constitución Nacional y conforme a las normas que reglamenten su ejercicio y finalmente en el Artículo 91, dictamina: «Se reconoce al Sindicato de Trabajadores Municipales de Alta Gracia y zona, como la entidad gremial representativa del personal, amparada por el presente estatuto».

En el mismo marco, luego se sancionó la ordenanza 2439, a partir de la Ley Provincial 7697, que fomenta el mutualismo. En ella, el artículo 2, dice que la administración municipal adicionará un aporte a la Asociación Mutual Agrupación Municipal de Ayuda Recíproca ( A.M.A.M.A.R). En tercer lugar, las ordenanzas 5643, 5739 y 6325, hablan sobre el artículo 54 y la bonificación de la jubilación.

Es por ello que desde la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Alta Gracia, se le respondió a ATE que: «Esta ordenanza, hasta su modificación o derogación, resulta de cumplimiento inexcusable, sin que, a ninguna autoridad ni particular, le está permitido desconocerlas, razón por la cual, esta Asesoría Letrada Municipal, entiende que, existe una “conflictividad” entre la citada norma, que establece como único acto, conllevar la presunción de legitimidad y ejecutoriedad, en clara contradicción a la solicitacióndel Consejo Directivo Provincial Córdoba, (ATE). En tal sentido, el no acatamiento de la ordenación referida, o bien su modificación, suplantamiento o derogación, por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, por motu proprio, atentaría contra las previsiones que ésta dispone y vulnera al mismo tiempo la garantía consagrada por los constituyentes municipales art 80 C.O. ya que, de hacer lugar, a lo solicitado por ATE, sin que intervenga el H.C.D. menoscabaría seriamente la autonomía asignado a los diferentes niveles de gobierno municipal, al introducir una modificación, aún por mínima que fuera, afectaría las instituciones, ya que provocaría un paulatino y peligroso cercenamiento de las atribuciones municipales, como de igual modo, constituiría una manera incompatible con el diseño constitucional».

En Alta Gracia, cabe recordar que la entidad solicitó ser tomada en cuenta por el gobierno municipal y al no obtener respuesta favorable, realizaron una manifestación el miércoles 13 de septimbre frente al Departamento Ejecutivo, sobre calle Belisario Roldán. Luego se acercaron al recinto legislativo, donde expresaron sus inquietudes frente a los concejales.

Esta situación ocurrió en primer lugar en Anisacate, donde el Concejo Deliberante definió modificar la ordenanza.

Trascendidos indican que en poco tiempo se realizará la modificación correspondiente a la ordenanza y que no sólo ingresará ATE, sino también la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), cuyos representantes ya presentaron también en mesa de entrada, a mediados de septiembre, un expediente que solicita al intendente «disponer de los actos administrativos correspondientes para que nuestra organización gremial pueda contar con todo lo necesario para desarrollar la actividad de representación de los trabajadores del municipio (…) Para ello es necesario que se asigne un código de descuento de los recibos de sueldo del personal en concepto de cuota sindical».