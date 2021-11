«Campeonato Provincial 2021 disciplina pistola grueso calibre»

Organizado por Federación Cordobesa de Tiro el día 13 de noviembre de 2021, en la disciplina 25m Pistola Grueso Calibre categoría 9mm y .45 ACP, competencia para Federados en la Federación Cordobesa de Tiro, disputado en instalaciones del Tiro Federal Córdoba.

El Tiro Federal Alta Gracia estuvo presente en con Guadalupe Cravero y Carlos Piérola quiénes en destacadas actuaciones accedieron al Campeonato Provincial y Subcampeonato respectivamente en ambas categorías disputadas.

Resultados:

Categoría 9mm HOMBRE MAYOR

Campeón Provincial 2021 CARLOS PIÉROLA

Categoría 9mm MUJER MAYOR

Subcampeona Provincial GUADALUPE CRAVERO

Categoría .45 MUJER MAYOR

Campeona Provincial GUADALUPE CRAVERO

Categoría .45 HOMBRE MAYOR

Subcampeón Provincial 2021 CARLOS PIÉROLA

“COPA DE LA VIRTUALIDAD A LA PRESENCIALIDAD – COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT”

Organizado por la el Colegio Nacional de Monserrat, el día 13 de noviembre de 2021, en la disciplina Rifle de Aire de Quebrar, competencia para niños y jóvenes de hasta 18 años cumplidos en categorías mixtas, disputada en instalaciones del Tiro Federal Córdoba.

34 deportistas se dieron cita en el evento, el Tiro Federal Alta Gracia estuvo presente en con 14 atletas acompañados de sus entrenadores y familias. Al finalizar la contienda los que más se destacaron fueron en categoría sub 18 Patricio Carrizo, Facundo de Fabrittiis y Florencia Gómez Salduna, quienes trajeron podio completo para Alta Gracia, en las restantes categorías Mini y Sub 16 también hubo excelentes actuaciones, aunque no se pudo acceder al podio.

Los entrenadores fueron Rosario Pineda y Carlos Piérola.

Resultados:

Categoría MINI

4° LORENZO FRANCO

5° AGOSTINA YUPAR

6° DANTE GONZALEZ

7° CATALINA ANDRÉS

8° SANTIAGO AYALA

9° RODRIGO SANCHEZ

12° MATÍAS YUPAR

13° JUANA GALANTI

18° MÁXIMO GONZÁLEZ

Categoría SUB 16

5° BENJAMÍN ZAMORA

Categoría SUB 18

1° PATRICIO SALVADOR CARRIZO

2° FACUNDO DE FABRITTIIS

3° FLORENCIA GÓMEZ SALDUNA

5° NICOLÁS BONARDI