Cansada de las críticas, Tini Stoessel habló del comienzo de su relación con Rodrigo De Paul

Emilia Mernes y Tini Stoessel son dos de las artistas más reconocidas en el mundo de la música, debido a su gran éxito tanto a nivel nacional como internacional. Este miércoles, las cantantes, que también son amigas y colaboraron recientemente en un tema, sorprendieron a sus seguidores al coincidir por primera vez en una transmisión en la que pareció que se olvidaron de las cámaras y no dejaron tema sin tocar.

Este reencuentro se dio en el marco del programa Rummis, ciclo que se emite desde Punta del Este por el streaming La Casa, en la que fueron seguidas por un pico de audiencia superior a los 100 mil espectadores en vivo. Las artistas accedieron a dar la nota en el ciclo porque son muy amigas de Lizardo Ponce, uno de los conductores. Durante la entrevista de casi dos horas, las estrellas de la canción pop hablaron de todo: la canción que hicieron juntas -con un comentado beso incluido- le dieron consejos a sus fanáticas, anticiparon sus futuras colaboraciones en vivo, revivieron anécdotas divertidas y mucho más.

Pero uno de los momentos que más ruido hizo en las redes fue cuando Tini se refirió a las versiones que la ubicaron como la tercera en discordia en el fin del matrimonio de Camila Homs y Rodrigo De Paul. El futbolista y su ex estuvieron juntos diez años en los que fueron padres de Francesca y Bautista. Poco después de la ruptura, el volante de la Selección Argentina comenzó su vínculo con La Triple T, lo que derivó en un sinfín de especulaciones.

“Yo no rompí ninguna familia”, afirmó Stoessel sin rodeos. “Tengo pruebas, me tienen cansada con eso, estoy harta de que me vengan con eso, no tengo nada que ver con el tema”, aseguró la cantante cuando daba su opinión de que muchas veces las personas se enamoran de otras aún estando en pareja. “Claro, lo quiero aclarar porque ahora no puedo dar mi opinión de nada porque se dice eso”, agregó mientras todos en el estudio la aplaudían al cántico futbolero de de “Olé, olé, olé, olé, Tini, Tini”. Vale recordar que el año pasado, luego de conocerse la separación de Stoessel y De Paul, Homs había reconocido que le envió unos audios a Tini insultándola, aunque no quiso revelar el contenido.

Conforme iba avanzando la entrevista, una fanática llamó para pedir un consejo y Tini no pudo evitar hacer un comentario al respecto. “A veces uno cuando ve las cosas con distancia dice ‘ah, ahora entiendo más al otro o me entiendo más a mí de por qué tomé esta decisión’, el tiempo también sana mucho. Igualmente son peligrosísimas las charlas reencuentro con los ex”, aseguró la artista a lo que Lizardo Ponce le preguntó: “¿Por qué?”, en tanto la cantante se empezó a reír y se puso nerviosa: “¿Por qué mi amor? A ver decime”. En ese momento, se sumó Emilia y acotó: “Porque terminan en sexo feroz”. Si bien Stoessel no dio nombres propios, muchos fanáticos que estaban en vivo lo interpretaron como si estuviera hablando con conocimiento de causa.

Sin embargo, quien no se tomó para nada bien esta declaración de la artista fue la madre de Camila Homs. Durante una entrevista, la mujer respondió con furia. «¡No me hagas calentar!», avisó Liliana Fontán en LAM mientras le mostraban la grabación con las expresiones de la artista. «Esa no es Tini», creyó al principio la madre de la modelo sin embargo luego reconoció la voz de la cantante y explotó: «Si ella dice que no se cargó una familia, que viva tranquila pensando eso».

Muy irónica, Liliana completó: «Qué linda… que bueno que tenga ese pensamiento. Una copada… no digo nada, chicos. Si no se habló nada hasta ahora, ¿voy a hablar a esta hora?», cerró.