Caos en Juntos por el Cambio: El PRO local va con Juez y la UCR se parte al medio

Anoche venció el plazo para inscribir a los pre candidatos que se disputarán los escaños del Congreso Nacional. La Provincia de Córdoba renovará tres Senadores Nacionales y nueve Diputados, de los que Juntos por el Cambio tiene representación en dos y en cinco respectivamente. Cerca de la medianoche, se conocieron las listas que de la principal alianza opositora al Kirchnerismo surgieron siendo cuatro en total: La primera se compone por Mario Negri en fórmula con Soher El Sukaría para el Senado y Gustavo Santos encabeza Diputados en alianza con Ramón Mestre y Gregorio Hernández Maqueda; Luis Juez presentó lista en sociedad política con Rodrigo de Loredo y Laura Rodríguez Machado en Diputados; Javier Bee Sellares y Laura Sesma son otro de los binomios y finalmente Dante Rossi va de pre candidato a Diputado Nacional con Griselda Baldatta en el Senado.

Confirmadas entonces las pre candidaturas en la Provincia, la cuestión repercute en Alta Gracia en donde los aliados del ex Cambiemos deberán alinearse siguiendo las definiciones de sus dirigentes que ahora son candidatos en las diferentes listas:

La Concejal y Presidenta del Bloque de Alta Gracia Crece Amalia Vagni fue convocada por su líder Rodrigo de Loredo para acompañar como pre candidata a Senadora Nacional suplente al Diputado Nacional Luis Juez. En la campaña, esa lista deberá ser defendida también por todo el PRO local que incluye al Concejal de Alta Gracia y Presidente del partido local Ricardo González y al Presidente del Departamento Santa María amarillo y Jefe Comunal de La Paisanita y la Isla, Ignacio Sala. La Concejal Lucía Allende le confirmó a RESUMEN que participará de la campaña apoyando a Rodrigo de Loredo. Los ex Concejales Roberto Brunengo y Leandro Morer acompañarán también a la dupla Juez-De Loredo como así también el Presidente de la Juventud Radical, Facundo Morer. En el caso del Frente Cívico, aún el partido de Luis Juez no designó representante en la campaña en Alta Gracia.

La actual dirigencia de la UCR Alta Gracia presidida por Martín Barrionuevo junto a la Legisladora Provincial Marisa Carrillo, se alinearán bajo la candidatura de Ramón Mestre trabajando para esa lista junto a los referentes de Mario Negri liderados por el ex Presidente del Comité Radical Omar Allende. El Concejal Marcelo Jean y el ex Intendente Mario Bonfigli también se suman a trabajar para Negri-Santos. En el caso de la Coalición Cívica-ARI el Presidente del Partido en la Ciudad, Andrés Picco, y el titular en el Departamento Santa María Mariano Vera también participarán de la campaña referenciados en Gregorio Hernández Maqueda. El interrogante es la Presidenta del Tribunal de Cuentas Leticia Luppi, quien en 2019 apoyó a Ramón Mestre y que aún no confirmó a quien acompañará pero si lo hizo el Secretario del órgano Joaquín Lorenzen que se inclinará por la sociedad dirigida por Negri y Mestre.

Dante Rossi tiene como referente en la Ciudad a la dirigente Luciana Almada mientras que Jorgelina “Cony” Paolucci es pre candidata a Diputada Nacional suplente número dos en la lista de Laura Sesma representando a Javier Fabre.