Capdevilla: «Sino hay acuerdo con el candidato a intendente pediremos internas»

Maximiliano Capdevilla, empleado municipal, delegado en su área y actual integrante del Sindicato de Trabajadores Municipales de Alta Gracia (SITRAMAG) y referente de la UCR, diaologó con el equipo de «Todo Pasa» sobre su ingreso en el gremio y su trabajo dentro del partido.

«Es importante un cambio generacional y es valioso el paso que hizo Gabriel Medina -secretario reelecto del SITRAMAG- al darme un lugar dentro de la lista. La ideología politica va por otro lado del gremialismo» dijo con respecto a las pertenencias partidarias de Medina -Justicialismo- y la suya. Las elecciones se llevaron adelante a principios de este 2023, los mandatos duran cuatro años y por ello los próximos comicios serán en 2027. A nivel nacional, Capdevilla opinó: «Los dirigentes del gremialismo son los mismos que están hace 40 años y han empobrecido a los trabajadores».

Con respecto a sus expectativas en las elecciones locales a intendente, dijo: «Nuestro anhelo es que Martín Barrionuevo pueda comandar los destinos de la ciudad. Nosotros recorremos los barrios, las instituciones, los clubes, trabajamos por Alta Gracia y luego a futuro tenemos una proyección provincial. A nivel local el proyecto lo encabeza Barrionuevo, pero es mucho más grande y hay que estar en los lugares donde se pueden tomar decisiones».

Sobre la decisión que tomó el jefe comunal de Villa del Prado y ex-Presidente de la UCR Circuito Departamento Santa María, manifestó: «Me sentí un poco identificado con Nelson, lo vivimos en carne propia, hasta hace poco lo seguimos viviendo (´Me soltaron la mano´ declaró Luján hace unos días). Venimos a cambiar eso, que los correligionarios no se sientan solos».

«El peronismo ya arrancó con el cambio generacional y la UCR recién ahora. Fue un error no darle lugar a los jóvenes, ya ahora tendríamos líderes listos para gobernar. Barrionuevo sigue siendo nuestro precandidato a intendente. La primera prueba es la provincial, luego la discusión sobre quien debe ser el candidato a legislador. La estrategia provincial es que encabecen las listas aquellos que van en punta en las encuestas y no negamos Leandro Morer mide bien, pero también tenemos otras personas para complementar, por ejemplo, Chochi Molina, Leticia Luppi y Marisa Carrillo. Leo puede ser un buen candidato a legislador. Si luego se candidateará a intendente, todo puede pasar, pero es muy temprano para hablar de las elecciones locales. No nos gusta especular, pero venimos trabajando para esto» expresó el referente, sobre su partido.

«Si hay un proyecto abarcativo lo hablaremos. El radicalismo ha sido generoso, hay muchas personas invaluables que se fue porque no fueron valoradas. Nosotros llegamos por el voto del afiliado y sino llegamos a un acuerdo, vamos a pedir internas. No vamos a cerrar las puertas, el partido siempre ha sido democrático para todos los que quieran postularse, vinimos a sacar los candidatos puestos a dedo, muchos radicales nos dijeron que tenemos que volver a nuestros orígenes y que el candidato debe ser de la UCR» concluyó.