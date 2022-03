Carmen volvió a pedir el botón antipánico: «Vivo atemorizada y ya no se a donde huir»

Carmen sólo pide paz y protección y parece que para la Justicia esto es una paradoja. Se trata de esta vecina de Villa del Prado cuyo caso RESUMEN hizo público en agosto de 2021, cuando ella decidió denunciar años de maltrato y separarse de su esposo. «Tengo miedo de que un dia venga y me mate», decía la mujer en aquel entonces, asegurando que a pesar de las múltiples restricciones judiciales impuestas, éste se aparecía en su casa «cada vez que podía» y hasta la golpeaba.

Pero un hecho insólito ocurriría solo semanas después de aquellas denuncias. La Justicia le permitió al hombre trabajar en una obra en construcción ubicada en frente de la casa de la denunciante. Así es, solo calle de por medio y, de esta manera, esa autorización echaba por tierra la orden de alejamiento de 200 metros. Una verdadera burla. (Nota relacionada)

Ahora, siete meses después, la situación de Carmen es peor y volvió a solicitar el botón antipánico.

«Ayer volví a hacer denuncia y a solicitar el botón antipánico porque este señor me tiene cansada. Nadie puede venir a mi casa, él está trabajando en frente y siempre provoca, es una persona agresiva y hasta grita palabras obscenas. Ayer se bajó los pantalones delante de una mujer que estaba en casa y todo el tiempo me humilla y se divierte gritando cosas. Es horrible lo que estoy viviendo», explicó la víctima quien sigue esperando la resolución del divorcio definitivo.

«Yo vivo atemorizada y ya no se para donde huir o a quien recurrir porque si le digo algo es capaz de cruzarse y no se de que sea capaz. La verdad no se que está esperando la Justicia ni como le han dado permiso de trabajar en frente de mi casa, es una persona que no está bien y un degenerado», agregó Carmen y culminó: «Por favor necesito que me escuchen y que me den el divorcio urgente de esta persona».

(Si sos víctima de acoso o violencia o conocés a alguien que lo sea, llama al 137, es gratis y confidencial, atiende las 24 horas, los 365 días del año)