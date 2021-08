Censo Nacional confirmado: ¿Se agranda el Concejo Deliberante en 2023?

Esta semana el titular del INDEC, Marco Lavagna, anunció que el censo nacional se desarrollará el 18 de mayo de 2022, día hábil que cae miércoles y será declarado feriado nacional para que todos los argentinos esperen en sus casas la llegada de los agentes encargados de realizar la recopilación de datos. Los censos nacionales se realizan cada diez años, el último fue en 2010 y por lo tanto debió haberse hecho el año pasado, pero por la pandemia de covid-19 se suspendió.

El censo de 2010 arrojó que la Ciudad de Alta Gracia tenía 48.140 habitantes, cifra que será actualizada a mediados del año que viene. En 2023, los vecinos volverán nuevamente a las urnas para elegir Intendente, Viceintendente, Tribunos de Cuentas y Concejales, con la salvedad de que se producirá un hecho histórico en Alta Gracia: El Concejo Deliberante aumentará su cantidad de miembros. El artículo 64 de la Carta Orgánica Municipal establece que “El Concejo Deliberante se compone de nueve (9) miembros. Cuando la Ciudad supere los cincuenta mil (50.000) habitantes, ese número se incrementará a once (11) concejales y se irán incrementando de a dos (2) concejales cada diez mil (10.000) habitantes más hasta un máximo de diecisiete (17) concejales. A este efecto se toma la cifra que arroje el Censo Nacional o Provincial”, por lo tanto, se entiende que, mínimamente, el Poder Legislativo Municipal tendrá el 11 de diciembre de 2023, once miembros. Cabe aclarar que lo que se tiene en cuenta para asignar la cantidad de concejales es el número total de habitantes de la Ciudad y no de electores (ciudadanos mayores de 18 años, según la última elección municipal de 2019).

La actualización del número de integrantes del cuerpo legislativo tiene carácter obligatorio y será oficializada a través del decreto municipal que dictará el Intendente en 2023 cuando llame a elecciones municipales según lo establece el artículo 101 inciso 8 de la Carta Orgánica Municipal. Hoy en día, el Poder Legislativo de la Ciudad, se compone por nueve concejales: Cinco de ellos representan a la mayoría, que es quien ganó la elección municipal de 2019, en manos de Hacemos por Córdoba y los cuatro restantes representan a la primer minoría política de la Ciudad, Alta Gracia Crece. Desde el año 2015, y ante la polarización que hubo en las elecciones entre las dos fuerzas que más votos obtuvieron, el sistema bipartidista rige en el Legislativo dejando atrás el período que desde 2007 y hasta 2015 rigió en el esquema de representación legislativa local en donde la segunda minoría, quien resultó tercero en las urnas por aquellos años, tenía representación en el Concejo Deliberante a través de una sola banca ocupada, en el primer período, por la alianza ARI-Socialismo y luego de 2011 a 2015 por el Partido Socialista. Si el Concejo alcanzara once o trece miembros, se le abriría la puerta nuevamente a la tercer fuerza que obtenga mayor cantidad de votos para que integre el Poder Legislativo Municipal. En estos tiempos con el Socialismo adentro del oficialismo local, lo que se espera es que la tercer fuerza sea ocupada por alguna de las versiones del Kirchnerismo de Alta Gracia.