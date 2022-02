Centro de Testeos: cambio de horario de atención

El centro de testeo ubicado en el Polideportivo Municipal de calle José Hernández esquina Bolivia, atenderá de lunes a viernes 8:00 a 19:00 horas.

Autoridades de la Secretaría de Salud, Desarrollo y Equidad, manifestaron que el objetivo es preservar al personal de salud, ya que se ha dado una importante baja en la demanda de hisopados por covid19.

En tanto, el Centro ubicado en Defensa Civil atenderá todos los días, domingos incluidos, de 9:00 a 17:00 horas.

Martín Cugno, Director de Políticas Sanitarias, manifestó días atrás: «Estimamos que van a bajar los casos. Esta ola tiene características especiales: por un lado estamos vacunados, por otro estamos en verano, por la variante. Creemos que entre el 20 de diciembre y el 20 de febrero-todas duraron dos meses- ya se cumplieron dos meses. Es más quizás fue más corta pero fue impresionante porque en 35 días se duplicaron los números» explicó.

También se mostró contento ya que en los últimos cuatro días los números no han superado los cien casos. «Bajó la demanda de testeos, sin embargo no baja la positividad, que actualmente es del 50 por ciento. Hay muchos con síntomas leves que no se testean, como también unas 72 personas que tras un resultado positivo, continuaron testeándose en otros centros» dijo.