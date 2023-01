“Chiqui” Tapia ratificó a Mascherano como técnico de la Sub20

Luego que la Selección Argentina Sub 20 cayó ante Colombia por 1-0 el viernes pasado para quedar eliminada en fase de grupos del Sudamericano, perdiéndose así el Mundial que se disputará en Indonesia entre mayo y junio -además de los Juegos Panamericanos de Chile-, una respuesta con sabor a despedida de Javier Mascherano, en caliente, resonaron fuerte en el predio de Ezeiza.

«¿Cómo sigue esto?», le consultaron luego de la derrota. Entonces, lanzó: «No, no. La verdad que no hay demasiado que pensar. Más que nada agradecerles a todos. Al presidente por la oportunidad y a los clubes porque siempre nos dieron los jugadores, aunque los molestamos mucho durante todo el año».

Acto seguido, le preguntaron si seguirá al frente de la Selección. Sin vueltas, respondió con contundencia: «No creo».

Este domingo, bien temprano y más tranquilo, aclaró que su continuidad tenía que hablarla con Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el presidente de la AFA. Y ese encuentro no se hizo esperar, y fue un desayuno en el predio de Ezeiza del que también participó Bernardo Romeo, coordinador de Selecciones juveniles.

«La decepción es muy grande y el responsable soy yo. No hay ninguna excusa porque nos dieron todos los jugadores, trabajamos el tiempo suficiente y el equipo no funcionó. Fue un cúmulo de cosas, no empezamos el torneo con confianza, cuando jugás cada 48 horas era importantísimo tener un resultado positivo, no fue así, y nos fuimos metiendo en un lío que terminó mal», indicó, en declaraciones a ESPN.

«Sí, seguramente hablaré con Chiqui, pero con tranquilidad. Ahora a descansar con la familia que son los que más sufren. ¿Si sigo en el cargo? Lo hablaré con Chiqui», había cerrado Masche, antes de retirarse del aeropuerto de Ezeiza.

Ya en el predio de AFA, entre café con leche y tostadas, llegó esa primera charla que sirvió, tuit mediante, como respaldo por parte del presidente Tapia a la conducción de Mascherano en el Sub 20.

«Hoy estuve en Ezeiza para recibir a nuestro seleccionado Sub 20 encabezado por su DT Javier Mascherano. El proyecto de Selecciones Nacionales, más allá de los resultados, es el camino que hemos elegido y el camino que queremos andar todos. Seguiremos sembrando para cosechar», publicó Tapia en sus redes sociales.

«El apoyo es total», remarcaron fuentes de la AFA a Clarín, respecto del contenido de la reunión. Ahora, la pelota está del lado de Mascherano, claro está, que deberá tomar su decisión.

Se traata de una ratificación tácita de la continuidad del ‘Jefecito’, que asumió como DT del equipo juvenil más grande de la Albiceleste en marzo de 2022, con un empate 2-2 ante Estados Unidos en el predio de Ezeiza, que entre otras cosas se recordará porque fue el estreno del sistema VAR en la Argentina.

Quedó eliminado del torneo Maurice Revello -ex Esperanzas de Toulon- y los Juegos Odesur en Paraguay, ganó en L’Alcudia y la Copa Intendencia de Maldonado en Uruguay, aunque éste resultado magro en el Sudamericano de Colombia tiene como principal problemática no poder agregar partidos internacionales y roce a estos chicos que están en formación.

Serían los cinco del hexagonal final, el Mundial de Indonesia y los Juegos Panamericanos, clasificatorios a los Olímpicos de París 2024, para donde todavía tendrá una posibilidad en el Preolímpico de Venezuela.