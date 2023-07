Choque en calle Malvinas: aseguran que el autor no huyó y que hubo acuerdo entre las partes

La crónica policial del domingo daba cuenta de un accidente registrado en la vereda de una casa en calle Malvinas. Siniestro que produjo destrozos en la parte trasera de un Renault 12 y cuyo paradero del autor, se desconocía.

«El damnificado se desayunó con que le habían chocado el auto de madrugada», expresaron fuentes policiales. Asímismo, familiares de quién protagonizó el choque aclararon que el automovilista se había descompensado, lo que provocó que perdiera el control y se fuera de frente contra el Renault 12.

«Fue una persona grande que se descompensó pero se llegó a un acuerdo con el dueño del auto. El hombre no hizo denuncia y nos dijo que no sabe porqué desde la policía dijeron eso, que se había fugado. No fue asi», aseguraron.