Cimiento Vviendas regaló ¡otra casita!

En esta ocasión, el jardín beneficiado es el nivel inicial de la Escuela Asociación de Mayo, ubicada en el Valle Buena Esperanza.

Las casualidades no existen y mientras Abel Valoy, titular de la empresa esperaba ser entrevistado por el equipo de «Todo Pasa», programa radial de FM 88.9, justamente entrevistaban al director del establecimiento por la falta de colectivo que derivó en la ausencia de muchos de sus alumnos en la jornada del vienes 29. Cuando estaba finalizando la misma, Valoy le avisó al directivo que le iba a donar una casita para el jardín -recientemente inaugurado- y tras la nota se pusieron de acuerdo ya para la entrega.

Cimiento Viviendas, que vende e instala casitas preconstruidas de excelente calidad, sorteó en agosto, en su Fiesta del Día del Niño, una casita pequeña para instalar en el patio, para que puedan jugar niñas y niños.

Acto seguido, donó otra para la Agrupación de Los Carteludos, que la sortearon en su multitudinario festejo en el Deportivo Norte. En una tercera oportunidad, le dieron otra casita a la Asociación Civil Integral para Jóvenes y Adultos Villa San Isidro (A.C.I.JA).

Y como si eso no fuera suficiente, Valoy, a cargo de la sede local, decidió entregar casitas a los diferentes jardines de infantes que hay en la ciudad: «Todos los interesados pueden acercarse a las oficinas -ubicadas en Libertador y Tucumán- para llenar una planilla. Si no son autoridad, deben llevar algo que las acredite, de todos modos vamos a visitar las entidades educativas«.

El primer beneficiado fue el jardincito Trencito de Colores: «Mi hijo Salvador va a ese jardincito y también le voy a dar otra al Manuel Solares, donde asiste mi otro hijo Santino. Además me habló una chica de Villa del Prado que también quería para una para su jardincito».

Sobre cómo se le ocurrió la idea, contó: «La idea se me ocurrió cuando ví la felicidad de mi hijo y sus compañeritos jugando en la casita. Y ahí pensé ¿Por qué no darle a todos los jardines? Dar ese apoyo social… ¡ellos me dan tanto! La gente de Alta Gracia me da tanto y es devolverle un poquito, un granito de arena, como siempre digo».

Valoy lleva tres años delante de Cimiento Viviendas, una empresa sólida y afianzada: «Yo ya vendía casas desde hace cinco, seis años. Desde entonces llevamos más de 300 casas entregadas, estamos llegando a los 5000 metros cuadrados».

Si querés comunicarte con la empresa, podés hacerlo al 351-2115901 ó a sus redes sociales en Instagram: Cimiento Construcciones.