Cine en vacaciones de invierno: ¿qué películas se pueden ver en Alta Gracia?

Vacaciones de invierno, y qué mejor plan que ir al cine a disfrutar de una buena película… ¿no?. Como si fuera un gran plus, este jueves 20 de julio se celebra el Día del Amigo, por lo que la cartelera de Cinemacenter Alta Gracia se renueva con nuevos films para disfrutar con las amistades, y como no, toda la familia también.

El Circuito Cinemacenter es un equipo de profesionales especializados en la operación comercial y artística de salas de espectáculos públicos. Esta empresa entiende al cine como una experiencia sensorial, en donde el espectador puede disfrutar de seleccionados productos culturales que son ofrecidos en diferentes pantallas de las principales ciudades argentinas.

Por ello, mirá cuáles son los nuevos films que comenzarán a aparecer en la cartelera de Cinemacenter Alta Gracia, ubicado en la Avenida Belgrano al 466 (en Supermercados Becerra):

Transformers: el despertar de las bestias

Vuelven la acción y el espectáculo que han cautivado a los cinéfilos de todo el mundo, Transformers: El despertar de las bestias llevará al público a una aventura alrededor del mundo en los 90 con los Autobots en donde introducirá a una nueva generación de Transformers, los Maximals, a la batalla existente en la tierra entre Autobots y Decepticons.

Del jueves 20 al miércoles 26 de julio, el horario será a las 16:15 horas. Género de acción, apta para mayores de 13 años, 127 minutos de duración.

Elementos

De Disney y Pixar, es un nuevo largometraje original ambientado en Elemental City, donde conviven habitantes de fuego, agua, tierra y aire. La protagonista de la historia es Ember, una joven fuerte, ingeniosa y con carácter, cuya amistad con un chico divertido, sensible y tranquilo, llamado Wade, cambia su perspectiva sobre el mundo.

Del jueves 20 al miércoles 26 de julio, el horario será a las 16:30 horas (3D) y 14:30 (2D). Género de animación, apta para todo público, 108 minutos de duración.

Indiana Jones y el dial del destino

El arqueólogo Indiana Jones deberá emprender otra aventura contra el tiempo para intentar recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Acompañado por su ahijada, Jones pronto se encuentra enfrentándose a Jürgen Voller, un ex nazi que trabaja para la NASA.

Del jueves 20 al miércoles 26 de julio, el horario será a las 18:50 horas. Género de acción/aventuras, apta para mayores de 13 años, 152 minutos de duración.

Barbie

Una muñeca que vive en ‘Barbieland’ es expulsada al mundo real por no ser lo suficientemente perfecta. Basada en la popular muñeca Barbie.

Del jueves 20 al miércoles 26 de julio, el horario será a las 22 horas (2D subtitulada); y por otro lado, a las 15; 17:20 y 19:40 horas (2D Latinoamérica). Género de comedia, apta para todo público, 90 minutos de duración.

Misión imposible: sentencia mortal parte 1

Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo del FMI se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha: Localizar, antes de que caiga en las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad. En esta tesitura, y con unas fuerzas oscuras del pasado de Ethan acechando, comienza una carrera mortal alrededor del mundo en la que está en juego el control del futuro y el destino del planeta. Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede anteponerse a su misión, ni siquiera las vidas de aquellos que más le importan. Séptima entrega de la saga ‘Misión Imposible’.

Del jueves 20 al miércoles 26 de julio, el horario será a las 19 horas. Género de acción, apta para mayores de 13 años, 107 minutos de duración.

La noche del demonio: la puerta roja

El reparto original de la franquicia de terror regresa para el capítulo final de la terrorífica saga de la familia Lambert. Para acabar con sus demonios de una vez por todas, Josh (Patrick Wilson) y un Dalton en edad universitaria (Ty Simpkins) deben adentrarse más que nunca en El Más Allá, enfrentándose al oscuro pasado de su familia y a una serie de nuevos y más horripilantes temores que acechan tras la puerta roja.

Del jueves 20 al miércoles 26 de julio, el horario será a las 22:10 horas. Género de terror, apta para mayores de 13 años, 107 minutos de duración.

Oppenheimer

Película sobre el físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica. Basada en el libro ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Del jueves 20 al miércoles 26 de julio, el horario será a las 21:40 horas. Género biográfico, apta para mayores de 13 años, 140 minutos de duración.