Cinemanía: 5 producciones protagonizadas por Úrsula Corberó

Úrsula Corberó Delgado (San Pedro de Vilamajor, Barcelona; 11 de agosto de 1989) es una actriz, cantante y modelo española conocida principalmente por su papel de Ruth Gómez en la serie juvenil Física o química (2008-2011) y Tokio en la serie La casa de papel (2017-2021). Tras el éxito que le repercutió esta última, dio el salto internacional con la serie británica Snatch (2017-2018) y con la película estadounidense Snake Eyes (2021), donde interpretó a la antagonista.

Ella nació en San Pedro de Vilamajor (Barcelona) el 11 de agosto de 1989. Es hija de Pedro Corberó, carpintero y Esther Delgado, comerciante. Tiene una hermana mayor llamada Mónica.

Empezó a recibir clases de interpretación y nociones de técnica vocal y de canto cuando tenía 12 años, lo que le valió para interpretar la canción El precio de la verdad junto a Cinco de Enero, el grupo que puso la música de Física o química durante la primera temporada, la serie que la catapultó a la fama. Ha estudiado en el colegio Escuela Pía de Cataluña con el actor Álvaro Cervantes.

Por ello, hoy en Cinemanía y en el marco de su cumpleaños número 34, te recomendamos 5 producciones que tienen a esta artista como protagonista:

La embajada (2016)

Gira alrededor del embajador de España en Tailandia (Abel Folk) y su esposa (Belén Rueda). En el primer capítulo, el recién nombrado embajador en el país asiático se ve en la encrucijada de aceptar o no el chantaje de Francisco Cadenas (Carlos Bardem), un ambicioso empresario español que quiere quedarse con la concesión del tren de alta velocidad en ese país. La serie cuenta con 11 capítulos de 60 minutos.

La casa de papel (2017)

Un misterioso personaje, que se hace llamar «El Profesor», planea el mayor de los atracos jamás ideado. Para llevar a cabo el ambicioso plan, recluta a una banda formada por personas con ciertas cualidades y algo en común: no tienen nada que perder. El objetivo es atracar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con la intención de quedarse encerrados dentro con una misión muy concreta: no robar dinero, sino crearlo. Tras cinco meses de reclusión, memorizando cada paso, cada detalle, cada probabilidad…, por fin llega el día. Les esperan once días de encierro en la Fábrica de Moneda, rodeados de los cuerpos de élite de la policía y con 67 rehenes en su poder. La serie cuenta con 5 temporadas y capítulos con duración de 70 minutos.

El árbol de la sangre (2018)

Marc (Álvaro Cervantes) y Rebeca (Úrsula Corberó) son una joven pareja que viaja hasta un antiguo caserío vasco que perteneció a su familia. Allí escribirán la historia común de sus raíces familiares, creando así un gran árbol genealógico donde se cobijan relaciones de amor, desamor, sexo, locura, celos e infidelidades, y bajo el que también yace una historia repleta de secretos y tragedias. La película dura 135 minutos.

El cuerpo en llamas (2023)

Mayo de 2017. El cadáver de un hombre aparece calcinado en el interior de un coche en el pantano de Foix, en Barcelona. Se trata de Pedro (José Manuel Poga), un agente policial. El suceso despierta rápidamente el interés de la opinión pública, y más a medida que la investigación va revelando una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucran a Pedro y dos de sus compañeros policías: su pareja Rosa (Úrsula Corberó) y el exnovio de ésta, Albert (Quim Gutiérrez). La serie cuenta con 8 episodios de 50 minutos de duración.

Mr. y Mrs. Smith (2024)

Los Smith, John y Jane, han abandonado sus identidades para estar juntos como compañeros, en el espionaje y en el matrimonio. Emparejados por una misteriosa agencia que les asigna diferentes y peligrosas misiones, cuando las grietas empiezan a aparecer, deben luchar para permanecer juntos. Porque en este matrimonio, el divorcio no es una opción. La serie cuenta con 8 capítulos de 60 minutos de duración.