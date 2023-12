Cinemanía: especial Día de las Personas con Discapacidad

En 1992, al término del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992), la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El decenio había sido un período de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con discapacidades y a la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas.

Posteriormente, la Asamblea hizo un llamado a los Estados Miembros para que destacaran la celebración del Día, y así fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidades. En el año 2017 de este mismo día, las Naciones Unidas recibe la bandera de la discapacidad, creada meses antes.

Por ello, hoy en Cinemanía te recomendamos 5 películas para tomar conciencia y celebrar esta fecha tan importante:

Forrest Gump (1994)

Forrest Gump (Tom Hanks) sufre desde pequeño un cierto retraso mental. A pesar de todo, gracias a su tenacidad y a su buen corazón será protagonista de acontecimientos cruciales de su país durante varias décadas. Mientras pasan por su vida multitud de cosas en su mente siempre está presente la bella Jenny (Robin Wright), su gran amor desde la infancia, que junto a su madre será la persona más importante en su vida. La película dura 142 minutos.

La teoría del todo (2014)

Narra la relación entre el célebre astrofísico Stephen Hawking y su primera mujer, Jane, desde que ambos se conocieron siendo estudiantes en la Universidad de Cambridge a principios de los 60 y a lo largo de 25 años, especialmente en su lucha juntos contra la enfermedad degenerativa que postró al famoso científico en una silla de ruedas. El film dura 123 minutos.

Inseparables (2016)

Felipe un empresario adinerado que ha quedado tetrapléjico, debido a un accidente, está buscando a un asistente terapéutico. Se presentan varios muy calificados, pero él decide tomar al ayudante de su jardinero, Tito que ha decidido renunciar. Tito no reúne ni por cerca las condiciones requeridas para tal empleo, cosa que notan inmediatamente las personas más cercanas a Felipe: Verónica e Ivonne su ama de llaves, pero Felipe mantiene firme su decisión. Tito es la única persona, en mucho tiempo, que no lo trata con compasión. La película dura 107 minutos.

Yo antes de ti (2016)

Louisa «Lou» Clark (Emilia Clarke) es una entusiasta, parlanchina, ingenua y alegre veinteañera que jamás ha salido de su pueblo, y que debe buscar urgentemente un trabajo para mantener a su familia. En su camino se cruza con Will Traynor (Sam Claflin), un exitoso hombre de negocios que gusta del deporte de riesgo y que también creció en el mismo pueblo quien, tras sufrir un accidente de tránsito, queda tetrapléjico en una silla de ruedas. Debido a su condición, este ex aventurero ha caído en una profunda amargura y depresión, por lo que está cada vez más decidido a quitarse la vida, por medio del suicidio asistido. El trabajo de Lou será cuidar y animar a Will, en el que se empleará a fondo, decidida a evitar el desenlace que tanto ella como su familia y la de Will temen, a la vez que irá naciendo un emotivo sentimiento de amor pero lo que ella no se esperaba era que Will ocultaba un gran secreto que se llevaría al cabo en los seis meses que perdurara su trabajo. El film dura 110 minutos.

Extraordinario (2017)

Un niño de 10 años (Jacob Tremblay, conocido por ‘La habitación’) nacido con una deformidad facial que le ha obligado a ser operado 27 veces de cirugía, se esfuerza por encajar en su nuevo colegio. La película dura 113 minutos.