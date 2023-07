Claudio necesita un par de zapatillas y mantas

El hombre se encuentra en situación de calle y trabaja en el semáforo de Agustín Aguirre y Ricardo Alfonsín. Con las últimas lluvias, se le mojó la ropa, el calzado y las mantas. Por ello Lucas Toledo, peluquero del sector, pidió a través de las redes una campera y un par de zapatillas (que no sean de lona). Lo primero ya lo consiguieron, ahora faltan las zapatillas y unas frazadas.

Claudio Montivero, vino de Mendoza y desde hace tres años vive aquí en Alta Gracia. A veces duerme en la Terminal, en el García Lorca (si el tiempo lo permite) y estos últimos días en el Registro Civil. Otros dos hombres duermen también allí. «Cuando hago algo de dinero me pago una piecita» afirmó.

«Ya me consiguieron dos mudas de ropa y esta campera, me faltaría unas zapatillas y unas mantas, ya que estos días el frío está terrible» contó a RESUMEN. «Le agradezco a Lucas que es muy ´buena onda´ me cortó el pelo y me consiguió ropa, porque yo andaba todo mojado» agregó.

Sobre si recibe alguna ayuda de alguna entidad, Montivero relató que sólo los miércoles se acercan creyentes de una iglesia a llevarles el desayuno.

Para colaborar, comunicarse al 3547 530953.