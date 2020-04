Clausuraron un Resto Bar que vendía productos no autorizados y sus empleados no tenían ni barbijos

En la tarde de ayer, personal policial de la localidad de Potrero de Garay junto a inspectores de la Comuna y personal de Bromatologia, procedieron a la clausura del Resto Bar Café Paseo de los Pioneros, ya que tras la verificación del lugar se encontraron con que el mismo exhibía al publico productos no habilitados e incluso ninguno de sus empleados cumplía con las medidas de higiene requeridas.

“Al ingresar al mismo se observó la venta de productos alimenticios en crudo y varios productos no perecederos, también tabaco, cigarrillos, y otros. Productos que no están declarados en el rubro habilitado del comercio. Además, se tiene prueba de la venta de los mismos, vía grupos de whatsapp, los cuales se tomaban pedidos y se retiraban en el local”, expresaron desde la Comuna vecina y agregaron: “Queda claro que tanto la falta de higiene en el lugar, como la falta de instalaciones acordes, sumado a empleados sin sus respectivas libretas sanitarias, sin ninguna protección sanitaria obligatoria y sumado al haber infringido las reglas, vendiendo productos no permitidos y sin las medidas de higiene necesarias, nos vemos obligados a la Clausura Preventiva del local”.



“No vamos a permitir que nadie esté fuera de las reglas, hoy más que nunca debemos ser responsables con nuestros actos”, culminaron.