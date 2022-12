Comienza el sueño, comienza la ilusión

Luego de tanta espera, llegó el momento, el día de hoy comienza el Torneo Nacional de Clubes A de Handball, que nuclea a los mejores 8 equipos del país tanto en la rama femenina como masculina.

El equipo de Municipalidad de Alta Gracia logró este pasaje el pasado año cuando derrotó a Universitario en la final del torneo.

El equipo altagraciense viene muy enfocado e ilusionado en poder pasar al Final Four, donde clasifican los 2 primeros de cada grupo, y define el ganador del certamen, en tanto que el reste disputará la permanencia en el torneo.

Alta Gracia viene hace años en lo primero planos provinciales y nacionales, algo que no es fácil para ningún grupo, sea el deporte que sea, y el equipo que dirige Claudio Sánchez, lo viene logrando. En el 2019 con la participación de Sebastián Simonet con la casaca de la “Muni” ya había estado entre los mejores del país. En el 2020 producto de la pandemia no hubo competencia, y en el 2021, como ya habíamos mencionado se consagró campeón provincial.

El 2022 fue una año de finales, en el Apertura no pudo ante Universitario y en el Clausura no se le pudo dar ante Cief, pero repetimos nuevamente, no cualquiera se mantiene a este nivel y llega a finales seguidas

Para esta oportunidad el equipo municipal tiene refuerzos para afrontar tan importante torneo, Antonio Piatti Fadda, Francisco Zidarich de Universitario y Juan Fernando Castro Merlo de Escuelas Pías.

Hoy a partir de las 18.30 en el Campus Abierto de la Universidad de La Punta ante Ferrocarril Oeste, perteneciente a FeMeBal, un equipo duro y aguerrido que buscara quedarse con el título luego de 34 años y es capitaneado por Manuel Crivelli.