Comisiones: trabajadores por comisión exclusiva o mixta, por negocios concluidos

La protección de la dignidad del trabajador y la trabajadora en su vínculo laboral, comprenden la protección del salario. La retribución permite a las y los dependientes cubrir sus necesidades vitales, propias y familiares, y es por ello que se la considera de “carácter alimentario”.

El Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) da una definición amplia del salario, indicando que comprende toda suma, remuneración o ganancia que perciba el trabajador o la trabajadora por los servicios realizados en favor de su empleador o empleadora.

La remuneración en los contratos de trabajo puede ser pactada bajo la forma de comisión o porcentaje. Su finalidad es que el trabajador o la trabajadora logren un acercamiento de la oferta y la demanda, concertando operaciones de ventas y promociones de productos y servicios, percibiendo un porcentaje sobre el valor del negocio, o bien un monto fijo por cada operación concluida.

Como puse de resalto en ediciones anteriores, el trabajador o la trabajadora tendrán derecho a la remuneración, siempre que hayan prestado servicios efectivamente a favor del empleador o la empleadora, con independencia del resultado esperado. Esto es así, porque el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, sin posibilidad de disponer de su actividad en beneficio propio.

Todas las formas del salario (en dinero, especie, habitación, alimentación o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias) son concertadas a través de los Convenios Colectivos de Trabajo o las Leyes y Estatutos Especiales, debiendo respetarse un piso mínimo salarial que el Estado impone a través del “Salario Mínimo Vital y Móvil” (SMVM).

Por otra parte, el 80% de la remuneración debe ser abonado en moneda de curso legal, en tanto que sólo el restante 20% puede ser abonado en especie (alimentos, mercaderías, etc.).

Aunque el trabajador o la trabajadora sean remunerados exclusivamente a comisión o en forma mixta (salario fijo y comisión), tendrán siempre derecho a percibir la remuneración mínima garantizada en la convención colectiva de trabajo, o el salario mínimo vital y móvil, en ausencia de aquélla.

Es decir, que existe un haber mínimo garantizado a estos trabajadores y trabajadoras.

Puede ocurrir que no se efectúen las ventas esperadas, o bien que un cliente no ingrese los montos comprometidos en cuotas, por ejemplo. Sin embargo, ello no obstará al derecho del trabajador o la trabajadora de percibir su remuneración, ya que estas circunstancias son consideradas un riesgo comercial de la operación, que debe soportar el empresario.

La excepción se da en el caso de que el o la dependiente hayan obrado con culpa, dolo o negligencia, o cuando se trate de operaciones “inventadas”, circunstancias éstas que deberán ser probadas antes de practicarle descuentos, o sancionar al trabajador o la trabajadora.

A su vez, debe tenerse en cuenta que el derecho a percibir una comisión se origina en las operaciones concertadas, o negocios concluidos por el trabajador o la trabajadora. El empleador o la empleadora pagan la comisión por el resultado útil de la gestión del trabajador o la trabajadora, independientemente de lo que suceda con posterioridad a la conclusión del negocio (por ejemplo, si el comprador luego no abona la totalidad del precio o las cuotas pactadas).

El derecho al cobro por la gestión, nace con la concertación del negocio, y no puede quedar sujeto a condiciones de solvencia o de cumplimiento (la llamada “cláusula de buen éxito”).

En el caso de los viajantes de comercio, ellos cuentan con un Estatuto Especial (Ley 14.546), en donde se establece una forma de retribución obligatoria que comprende la comisión sobre el precio de la mercadería vendida por intermedio del viajante, pero siempre garantizándose una remuneración mínima en base a las pautas fijadas en dicha norma.

Por otra parte, si en el contrato de trabajo el empleador o la empleadora fijaran un “tope” para el pago de las comisiones, esas cláusulas serán consideradas nulas y deben considerarse sustituidas de pleno derecho por las reglas mencionadas.

La voluntad individual de las partes no puede, a través de un acuerdo, o por reglamento interno de la empresa, disponer algo distinto de lo previsto en la norma legal, salvo que sea en un sentido más favorable para el trabajador o la trabajadora.

Entonces, aunque el o la dependiente hayan prestado su voluntad, las cláusulas contrarias a la ley laboral no tendrán validez, pues en nuestro sistema legal, el orden público es más fuerte que el respeto a la voluntad de las partes.

Si se pacta una cláusula que viola ese orden público, es nula y queda sustituida automáticamente por la válida.

Siendo el salario una herramienta que posibilita al trabajador o a la trabajadora vivir dignamente, debe existir un equilibrio entre el valor que se le asigna a la tarea, y la posibilidad de cubrir sus necesidades vitales.

Independientemente del resultado de la gestión del trabajador o la trabajadora, se les debe abonar la comisión, y si no se concertara ningún negocio, igualmente se les abonará una remuneración mínima, o bien, el equivalente al salario mínimo, vital y móvil.