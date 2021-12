¿Cómo funcionarán los servicios este 24 y 25 de diciembre?

Transporte urbano, taxis y remises

El transporte urbano de la ciudad estará funcionando hasta las 20 horas, mientras que el servicio de remises y taxis trabajarán hasta las 23 y luego regresarán a la actividad a las 00.30 horas. En el caso de los interurbanos, hasta las 21 y luego comenzará el servicio a las 6 am el día 25.

Cementerio

El cementerio estará abierto de 7 a 19 horas el día 25, mientras que el 24 podrán ir de visita hasta las 18 horas.

Estaciones de Servicio

En el caso de las estaciones de servicio, atenderán hasta las 22 y luego volverán a las 6 am.

Recolección de Basura

El viernes 24, la recolección matutina será normal, sin embargo no se podrá realizar la recolección vespertina y nocturna ya que el predio de Piedras Blancas cierra a partir de las 16 horas y no se podrá descargar los residuos. El sábado 25 no habrá servicio y el lunes 27, la recolección será normal según el cronograma vigente.

Comercios

Permanecieron abiertos hasta las 18 horas de hoy, aquellos locales o empresas con empleados, mientras que los dueños pueden seguir trabajando. El 25, ciertos rubros como confiterías, heladerías y restaurantes abrirán a partir de las 18 horas.