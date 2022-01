¿Cómo saber cuando viene una creciente?

Tras un fin de semana con tiempo inestable, lluvias y tormentas en el Valle de Paravachasca y dos crecidas durante el domingo 23 de enero, consultamos a un experto de Defensa Civil. Actualmentese ha conformado la Defensa Civil del Departamento Santa María, aunando esfuerzos de más de 16 entidades en la zona, trabajando en conjunto para cuidar mejor a locales y turistas.

Grigorjev señaló: «En jornadas como la de hoy, en la cual hay alerta meteorológica, no acampar en las costas del río, prestar atención a los servicios meteorológicos para prever cómo estará el tiempo y hacer caso a las indicaciones de personal de Defensa Civil, bomberos, Policía e incluso lugareños, quienes conocen mucho mejor el río ya que viven hace años allí».

«El régimen de creciente es diferente aquí, en un río de sierra que en uno de llanura, donde crece de abajo hacia arriba. Aquí llega de manera espontánea en forma de pared» explicó el encargado del área.

Además en algunos balnearios-sobre todo en los que se paga estacionamiento- se han comenzado a disponer banderas-una metodología internacional- que indican cómo está el cauce. La roja significa «peligro, río crecido», la amarilla con negro indica que «precaución» que está lloviendo en la cuenca o que el mar está picado y la verde señala que está tranquilo.

Algunas de las señales que nos da la naturaleza son: el agua toma velocidad, cambia de color, se pone más turbia y espumosa y comienzan a llegar restos de ramas. También se producen olas en las costas.

«Si ya se acerca la creciente y no pudiste salir del agua, la recomendación es no perder la calma, buscar el punto más alto y la forma más rápida de salir de allí. Por ello, en estos días inestables, se aconseja no instalarse en los bancos de arena o islas o piedras que se encuentran en el medio del río, sino quedarse en la costanera» sugirió Grigorjev.

Sobre las características de los ríos serranos, manifestó: «El río serrano es muy complicado: va cambiando constantemente tras cada crecida. Se forman sifones, cambian los bancos de arena. No hay que arrojarse como si fuera una pileta porque no se sabe que hay debajo tras una crecida».