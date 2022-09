Con Beas y Mercader Córdoba juega la final del argentino

El Torneo Argentino de handball en la categoría cadetes está llegando a su fin, y el día hoy es momento de definiciones en el torneo que se está disputando en Neuquén.

Por el lado de los chicos disputarán la final el día hoy a partir de las 13 horas, con la presencia de Fede Beas y Maxi Mercader, jugadores del Colegio Anglo Americano, con el ascenso a la primera A para el próximo año, buscarán quedarse con el campeonato cuando enfrenten a ASBALNOR.

Los chicos lograron llegar a esta instancia de forma invicta, luego de ganar todos los partidos de primera fase, 44-21 vs Amigos del Rocha; 37-25 vs APEBAL; 46-24 vs ASAMBAL y 49 a 32 vs Bahía Blanca en las semifinales. El encuentro se podrá ver a través del canal de YouTube de la Confederación Argentina de Handball https://www.youtube.com/c/CAHHandballArgentina.

Por el lado del equipo femenino, que en sus filas se encuentra Martina Blanch de Municipalidad, disputará el quinto puesto del campeonato cuando enfrenten a ASBALNOR. Las chicas ya tienen asegurada la permanencia en la A para el 2023.