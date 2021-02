Con chicanas, acusaciones y posteos, arrancó la campaña radical

Arrancó la campaña para presidir el Comité Provincia de la UCR y dos de los tres candidatos se cruzaron éste fin de semana con duras chicanas e impugnaciones en las listas.

Tras su paso por el Departamento San Justo, el Concejal de Córdoba Capital y candidato a presidente para presidir el Comité Provincia de la UCR, Rodrigo de Loredo criticó la alianza “Convergencia” entre Negri y Mestre: “Estamos enfrentando un modelo de partido que no les ha servido ni a los afiliados ni a los cordobeses. Celebro de la unidad de los dirigentes pero cuando es genuina, ojalá lo de Mestre y Negri, así lo sea. Pero no es lo que pienso, creo que han hecho una alianza tirada de los pelos pensando en 2021 y en las listas, cuando la UCR debe pensar con más énfasis en 2023”. Además sostuvo que “Negri y Mestre no quieren votar”.

Más allá de las críticas, el dirigente también denunció la “precaria legalidad” con la que se presentó lista desde Convergencia en el Departamento Juárez Celman, distrito de donde es el candidato e Intendente de General Cabrera, Marcos Carasso.

La respuesta no se hizo esperar y el Intendente recogió el guante respondiéndole al Concejal con un amplio posteo en su cuenta personal de Facebook, cuyas frases más fuertes asi la manifestaban: “Rodrigo, la presentación de las listas del Departamento Juárez Celman está absolutamente en regla, si querés te mando copia.

Lamento mucho que hagas una campaña basada en mentiras y que trates de deslindar la responsabilidad que tuviste en la crisis del partido, sos el Presidente del Congreso Provincial y, al igual que todos, también te alcanzan. Todos lo saben, no tiene sentido que trates de esconderlo.

Lo mismo cuando hablas de que “otros” dividieron al partido siendo que, en esa división, fuiste Candidato a Intendente de Córdoba en 2019, en la que saliste tercero”.

El posteo de Carasso fue compartido por el aún Presidente de la UCR Alta Gracia, Omar Allende, fiel representante de Mario Negri en la Ciudad. Mientras que del lado de SUMAR, sus referentes en Alta Gracia, la ex súper fórmula Leandro Morer-Amalia Vagni, siguen sin dar mayores muestras de apoyo a su candidato.

Foto destacada: La Voz