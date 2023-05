Con garra, entrenamiento y pasión los resultados siempre apararecen

A traves de sus redes sociales siempre Gera Gasparutti, va mostrando sus avances en las distintas competencias de maratones de montaña en las que participa, y siempre destaca el gran trabajao y el arduo entrenamiento que realiza para poder llegar de la mejor manera, de todas llegó a la meta y siempre con la misma alegria mostrando su medalla final.

Esta carrera tiene algo particular, ya que es la primera edición del Deafio RIo Pinto, de solo leer Rio Pinto sabemos que es la competencia de MTB más impprtante de America, pero en esta oportunidad nos centraremos en la primera edición de del Trail Running de Montaña que en pocas ediciones se cree que será tan importante como la del ciclismo y tambien reunirá a los mas importantes corredores de todo el pais y alrededores.

La carrera tuvo lugar el día sábado y se disputaron 3 distancias 7km, 15km y 30 km que recorrieron distintos senderos, sudidas pronunciadas, arroyos, montañas, y distintos lugares que la hicieron una carrera unica.

El atleta altagraciense, pudo quedarse con el segundo puesto en su categoría y en la general. por detrás nada más y nada menos que del último campeón argentino de Trial Running Lucho Pilati, quien además en integrante de la Selección Argentina. Este segundo puesto no le fue facil conseguir, sufriócalambres a pocos kilometros de la llegada, pero la garra, la pasión, y el entrenamiento previo, hicieron poder superar todo eso y subierse al podio en esta primera edicion de la carrera disputada en el Valle de Punilla.

«Fue una carrera rápida por momentos, pero que mezclaba mucho, mucho senderito, mucha calle había calle de asfalto porque te metías para el lado del centro, metías calle de tierra en tanto subidas como bajadas, metías costa veneda del río ahí dentro de Ciudad de Cumbre, después te metías dentro de varias cuestas donde corrías por un filo de una montaña, pasabas por arroyitos, salías de vuelta de una calle, la verdad que bastante linda, bastante cambiante, después la mitad de la carrera, era todo una calle ancha bastante rápida pero con bastantes subidas también». Comenzaba su charla Gera con RESUMEN contando su experiencia en la carrera.

A lo que agregaba. «Ahí pude hacer la diferencia yo, me siento muy bien en el llano y en bajadas técnicas también. Soy fuerte ahí, no tanto en subidas o en subidas técnicas. No soy lento pero no soy tan fuerte como en como en el llano o en las bajas técnicas que ando fuerte, para lo que yo considero».

Siempre en cada atleta lo mas importante para llegar optimo a cada competencia es la preparación.»La preparé a la carrera, sabía que era rápida,entonces cuando son carreras rápidas y hay una distancia que sabía que podía llegar a ajustar para darlo todo, para ver hasta dónde podía llegar en cuanto a clasificación, más allá que no es un objetivo primordial para mí. Sabía que podía llegar a ajustar de lo lindo porque la distancia me lo permitía al venir haciendo muchas ultras maratones de mucha más distancia. La verdad que con el primer pelotón salimos con los corredores de 15 kilómetros todos juntos a la misma hora. Cuando se hace el corte, en una bifurcación, donde se dividen los de 15k con los de 30k para otro lado, ahí se van muchos para el lado de 15 que venían a mi ritmo y quedé como solo, y digo bueno, voy a estar entre los primeros 5 o 6″.

La importancia del aliento del publico en cada competencia

«En el kilómetro 9 o 10 me cruzo con una tranquera, un viejito, me dice dale que venís muy bien, venís tercero. Así que bueno nada ahí me sentí que venia muy bien, ahí fue mantener el ritmo rápido llegué al primer puesto de hidratación en el kilómetro 13 y la gente que haba me decía que venia muy ien que tenia a cuatro minutos al que venía segundo, no me interesaba eso pero bueno sí los próximos 10 kilómetros eran rápidos y aproveché aproveché que soy fuerte ahí y le di, le di, le di y bueno faltando unos 5 kilómetros tenía breve descarga de principios de calambre en los gemelos y me frena un segundo a estirar y cuando gire la cabeza yo nunca miro para atrás pero gire y venía una persona como a 150 metros. Era el cuarto, así que en el próximo puesto de hidratación, como el kilómetro 25, me dicen que es el cuarto, yo pensando que podía llegar a ser uno de los que corría en 15 kilómetros y no, era el cuarto que venía tras mí de 30 kilómetros y nada, ni frenar el puesto, ajustar de lo lindo, con muchos calambres, pero siempre fuerte, con la cabeza fuerte, de no bajar los brazos y de lo poco que había conseguido hasta el momento de ir tercero toda la carrera por lo menos cuidar eso y bueno seguí me pegó el paso faltando dos kilómetros que me calambre hasta el alma me comí una alambra que no estaba señalizado en el piso y cuando levanté la cabeza venía caminando un corredor y bueno claramente era el segundo, lo logré pasar porque estaba muy dolorido, muy aclambrado».

Calambres y más calambres, y un final épico

«Estaba muy cansado con muchos principios de calambre, ya algunos calambres fuertes en los gemelos y bueno, era resistir, resistir y peor aún porque arrancó una parte muy técnica con mucho impacto y eran cada vez más grandes los calambres, pero no iba a frenar ni a palos. Ahí logro pasar el segundo que me sorprendió y faltando un kilómetro y medio, dos, arranca la cuesta final que ya se ver el escenario y en un momento que no me lo esperaba.porque nunca pensaba ni girar para atrás para ver, me empiezan a respirar fuerte de atrás y era el tercero, que en su momento venía cuarto, cuando yo iba tercero y me pasó, me pasó, venía fuerte y bueno fue ahí de decir bueno ya está, hiciste todo el esfuerzo posible, fue mejor que vos y listo. Y así todo uno baja en el ritmo y faltando unos 250 metros no los dejaba de tener a dos metros y ahí fue sacar fuerza de uno no sabe dónde tiene y bueno nada darlo todo como se dice y ajuste un poquito más ya lo tuve al lado ya lo pasé por un cuerpo».

Llegada, emoción, familia y podio

«El animador de la carrera levantando a toda la gente, bueno fue muy épico por lo menos personalmente y fue muy emocionante porque bueno mi viejo presente, mi familia y unos amigos y toda la gente, hasta gente que no conocía felicitándome, bueno ahí tuvimos el palo palo en la llegada, fue épica, está todo grabado, hecho por la organización,fue ajustar, ahí me apretó un poco, se me puso al lado y yo ajusté el último 50 metros y bueno, terminé ganando, llegándome segundo puesto en el general, impensado, porque como te digo, son objetivos que yo no percibo, pero bueno, así viene, muchísimo mejor, es un mimo, una motivación extra para salir por más y bueno nada, llegué detrás del ganador de la carrera Lucho Pilati, de Santa Fe, el último campeón argentino de Trial Running de todo el país, forma parte de la Selección Argentina,el loco forma parte del staff de la Selección y se va a participar si no me equivoco el mundial en Austria ahora se va en junio así que bueno se fue a tomar como un entrenamiento. Asi que bueno nada llegar detrás de él estar con él en el podio fue realmente muy bueno, impensado, estar con él en la misma carrera y llegar atrás de él, te marca un poquito también la situación en la cual estás, así que bueno muy contento y para salir por más».