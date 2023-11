Con gusto a poco: realizó estafas millonarias y lo condenaron a cinco años de prisión 

La Cámara 9° del Crimen de la ciudad de Córdoba condenó este miércoles a tres de los principales acusados de las múltiples estafas millonarias que realizaban bajo la firma de fantasía: «Tajamar Group» y, sin duda, la resolución de la Justicia fue mas que vergonzosa.

Juan José Bustos- supuesto líder de la banda que opera hasta en otras provincias- recibió una pena de 5 años de prisión. El hombre, fue signado nada mas y nada menos que como el cabecilla de una banda dedicada al fraude con la supuesta comercialización y venta de vehículos nuevos y usados, como así también de lotes y viviendas industrializadas. Asimismo, la causa llegó a juicio con más de cinco imputados, entre ellos una persona fallecida.

En tanto, dos de sus secuaces, recibieron penas de tres años de prisión y hasta, uno de ellos, con el beneficio de libertad condicional.

Sueños rotos y una justicia para nada justa

Una de las damnificadas que estuvo presente durante el juicio abreviado llevado a cabo este miércoles fue Marcela Gómez, vecina de Alta Gracia, a quien estos delincuentes estafaron en mas de 3 millones de pesos; a la vez que le arrebataron los ahorros de toda una vida de trabajo.

«Yo tenía unos ahorros y los quería invertir en un vehículo. Por internet me entero de esta empresa, Tajamar Group, me contacté y ellos me llevaron a que viera un auto en la concesionaria Moreschi. Fui, hicimos un acuerdo, me hicieron firmar unos papeles y entregué el dinero. La promesa era que la próxima semana me entregarían el vehículo. Cuando fui a la concesionaria la semana siguiente me doy con que allí no habían recibido ningún dinero por parte de esta empresa y después me entero que habían estafado a 25 personas más», contó la mujer al aire de Todo Pasa.

El caso de Marcela es sólo uno de los tantos que comprende la denuncia colectiva contra estos sujetos. Tras la sentencia con gusto a poco, tanto ella como el resto de los damnificados, deben esperar el inicio de una instancia civil para tratar de recuperar «algo de lo perdido».

«Fueron muy benevolentes con los delincuentes y hasta, en mi caso, me sentí maltratada por la Justicia. Por momentos parecía que no responsabilizaban de todo, una verguenza», culminó.