«Con la psicopedagogía buscamos encontrar el estilo de aprendizaje de cada persona»

Durante la mañana de este miércoles, Macarena García quien es Psicopedagoga de la ciudad de Alta Gracia, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», aclaró algunas cosas respecto a lo que la sociedad tiene por sentado de este trabajo: «La psicopedagogía es una ciencia que va a abocarse en lo que es el aprendizaje, pero la situación de la misma de cualquier persona, diferentes edades y distintos ámbitos. Normalmente está asociada a la escuela, pero tenemos la posibilidad de acompañar estudiantes que están en los ingresos de las facultades».

«Es ayudarlos a organizarse, tener técnicas de estudio, transitar cambios de etapas y modalidades y niveles donde necesitan herramientas nuevas y estrategias, pero no las tienen. Tienden a asociarla en casos de discapacidad, pero no siempre trabajamos con ello. Hay familias que necesitan cierta orientación en el ámbito educativo. Es encontrar el estilo de aprendizaje de cada persona y en función de eso, implementar con estrategias que cada uno requiera», dijo.

En cuanto a las consultas, García mencionó que «La mayoría vienen por derivaciones de escuelas, pero hay situaciones familiares que vienen con varios inconvenientes. A veces se confunden con lo psicológico, por lo que vienen con la duda para poder abordar desde determinado ámbito. Nosotros vamos a tener en cuenta el desarrollo integral de la persona, donde su aprendizaje requiere una cierta motivación, porque no va a ser significativo en el caso contrario».

«Vamos haciendo un diagnóstico de detección de algunas patologías. Si hay chicos que presentan esos síntomas, vamos a ir orientando a la familia. Después de la pandemia, la mayor dificultad es el lenguaje que está bastante afectado, y eso influye en la comunicación del niño. El lenguaje está muy acorde con el pensamiento. Hay una disminución de estímulo muchas veces a causa de la tecnología; y los procesos cognitivos no están siendo desarrollados. Hay que brindar espacios y momentos de caridad con la familia», aclaró.

Además, hizo referencia en que «Hay que estimular el desarrollo de las personas, brindando formas y herramientas. Muchos de los universitarios no saben cómo estudiar. Hay ciertas dificultades en la comprensión, organización, pero hay que buscar las herramientas. Hay muchos tipos de atención, pero siempre hay que ponernos objetivos más concretos y cortos. Lo lindo es que cada uno pueda mirarse y buscar técnicas óptimas».

«Ha pasado que hay casos de tener familia muy presentes y en el secundario siguen acompañando. Uno intenta hacerlo desde el amor, pero no construyeron estrategias y eso implica luego. La lectura, escritura y el juego mental es clave en el aprendizaje de una persona. Cada etapa de la vida se van presentando distintas cosas con respecto a la edad», expresó Macarena.

«Nosotros no somos maestros particulares, y ellos no son psicopedagogos. Tenemos diferentes funciones y roles. Trabajamos con los procesos cognitivos donde después se va a construir el aprendizaje. Podemos trabajar en equipo, pero no es lo mismo. Y además, los profes si pueden hacer algún asesoramiento», finalizó.