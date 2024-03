Con una dura carta abierta, Alejandro Stoessel expresó su malestar a las críticas hacia Tini

Tini Stoessel viene compartiendo en sus redes sociales diferentes publicaciones vinculadas a su nuevo disco. Allí, pondrá en canciones los sentimientos que experimentó en el último tiempo, y que había solo expresado en contadas oportunidades. “Un mechón de pelo” es el título elegido para el álbum que saldrá el 11 de abril. Y es también un concepto, en el que la artista repasará este año en el que se sintió en el ojo de la tormenta y tuvo que lidiar con ataques de pánico y la horrible sensación de no tener ganas de vivir.

Cada señal fue recibida con entusiasmo y alegría por sus fanáticos, que tachan los días para la salida del material. De momento, tienen que conformarse con imágenes pequeñas notas de voz que solo refuerzan el enigma y aceleran los corazones.

Pero a partir de este panorama, su padre Alejandro sorprendió al manifestarse en su cuenta de X. El reconocido productor estuvo desde el comienzo en la proyección artística de su hija y acompañó su crecimiento hasta convertirse en una de las grandes estrellas del pop latino. Luego de haber guardado silencio todo este tiempo, creyó que había llegado la hora de hablar y lo hizo con un contundente posteo.

“¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo perdonar? La maldad de quienes intentan a través de la burla vulgar y estúpida, lastimar desde la cueva del anonimato”, expresó Alejandro al principio de su escrito.

Y continuó: “Seres tan pequeños como inservibles, transpirando su veneno tóxico, que refugiados detrás de una pantalla, seguramente de baja calidad (humana), buscan alivio a través de su propia miseria, sin darse cuenta que son adictos irrecuperables a la maldad”. Las palabras no tardaron de volar por el ciberespacio. Si bien su hija no se manifestó públicamente, sí lo hicieron las cuentas de sus fanáticos, que celebraron la defensa incondicional del productor, con el mismo énfasis que lo vienen haciendo ellos.

Sin embargo, tras la carta de su padre, la cantante decidió romper el silencio y se expresó al respecto: “Estoy bien, solo que me quedé callada muchas veces. Todo el mundo está haciendo referencias a cosas que no son, cuando claramente me estoy refiriendo a muchas cosas que me pasaron. Toqué fondo muchas veces leyendo tantas duras críticas durante tantos años. Ahora estoy mucho mejor”.