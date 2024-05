Con una emotiva despedida, Tini anunció que no volverá a cantar este año

Este 2024 será el año en el que se la recuerde a Tini Stoessel por Un mechón de pelo, su álbum en el que no sólo hizo catarsis, sino que también disparó para todos lados. Hasta Marcelo Tinelli estuvo entre sus apuntados. Luego de eso, llegó la presentación en vivo y en directo.

Fueron cinco presentaciones, con suspensión incluida por un temporal de lluvia que la obligó a reprogramar, y más. Finalmente el viernes 3 de mayo llegó el último, y fue con lágrimas rodando por las mejillas de Tini. Sucede que fue el último del año. Su público no la verá más este año, y hay razones.

“Es el último show y quiero agradecerles una vez más porque me hizo muy feliz estar arriba del escenario otra vez”, dijo la cantante entre lágrimas. “También me hizo más feliz estar arriba de un escenario pero siendo sincera con ustedes, con mis sentimientos, con todo lo que me estuvo pasando”, agregó.

La artista, visiblemente conmovida, reconoció que ya no quiere ser la Martina que tenía miedo de hablar y contar ciertas cosas. Motivó a todos sus seguidores a nunca tener miedo de expresarse y ser ellos mismos, sin importar la edad ni las circunstancias. Con estas palabras, Tini dejó claro que su decisión de retirarse de la música está basada en la necesidad de explorar nuevas facetas de su vida.

Su alejamiento de la música, según informó Yanina Latorre en LAM, tiene que ver con otro proyecto que se va a realizar en México. “No va a haber River. Este año Tini no canta más. Termina estas dos semanas y se va a México a grabar una serie. Es un protagónico”, comentó.

Por otro lado, aclaró un murmullo que la relacionó laboralmente con Lali Espósito. “Después nos va a dar la primicia de los actores y la plataforma donde va a salir. Todavía no se puede decir. No es con Lali Espósito, como se dijo, y todo ese fake”, remarcó la panelista en el programa conducido por Ángel de Brito.

Su partida de los escenarios deja un vacío en la industria musical, pero también abre una puerta llena de expectativas sobre lo que vendrá en el futuro para esta talentosa artista.