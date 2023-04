Conflicto bolichero: se incrementarán las multas a quienes no cumplan

Dos semanas atrás el boliche Güemes organizó un evento por el que fue multado, ya que no cumplió -según las actas- con lo que se le había permitido -por vía de la excepción- desde el Concejo Deliberante. Ante esta situación y la observación de que las multas se encontraban desactualizadas, la Comisión de Obras y Servicios Públicos decidió reunirse junto a la jueza para actualizarlas, modificar y agravar las penas ante los incumplimientos.

Desde RESUMEN consultamos al concejal de Hacemos Por Córdoba, Iván Poletta, quien relató: «Efectivamente como les había comentado, nos reunimos con los miembros de la Comisión de Obras y Servicios Públicos para tratar un tema que habíamos decidido despersonalizar, más allá que el disparador fue una situación particular de un emprendimiento, decidimos entre todos tomarlo de una manera general y llevar adelante una modificación mucho más importante del Código de Espectáculo Público».

«Estos cambios están relacionados no sólo con las sanciones que habían quedado totalmente desactualizadas al no estar atadas a la unidad de factor o la unidad de falta, sino que también queríamos trabajar sobre lo que son los días que se realizan o que se efectúan a modo de clausura posterior a los distintos incumplimientos por cada uno de estos emprendimientos. Ya habíamos hecho ya un proyecto inicial por parte de todos los miembros de la comisión, sino que además le solicitamos la presencia a la jueza de faltas, a la Doctora Pérez Contreras quien muy amablemente se llevó por el recinto» agregó el edil.

«Le mostramos el proyecto, estaba de acuerdo y nos manifestó aparte algunas inquietudes y algunos aportes que se pudieron plasmar en lo que es el proyecto en sí». El próximo miércoles se podría presentar un despacho proveniente de la Comisión de Obras Públicas, con respecto a este tema.

Además, profundizó: «Siempre teniendo en cuenta que nuestro eje central, nuestro norte, es dotar a estos establecimientos de la mayor seguridad posible para transmitirle tranquilidad no sólo a los jóvenes que tengan un lugar de esparcimiento y diversión, sino también a las familias, a los padres, que sepan que van a estar cuidados, no sólo por el municipio y las normas vigentes, sino también por los empresarios o los distintos dueños de los establecimientos que taxativamente están contenidos dentro de lo que es el código de espectáculos públicos. Y en ese sentido, o en ese camino, lo que se hizo es trabajar sobre el agravamiento en general de las penas, digo en general porque tienen distintas modalidades, uno tiene que ver con las clausuras y el otro tiene que ver con la multa propiamente dicha. Pero al no estar atada en su momento a una unidad de faltas que sea variable, que sea actualizable, su valor era irrisorio y era más sencillo para aquel incumplidor, digamos, aquel empresario o dueño de un establecimiento, era más sencillo incumplir la norma y después abonar la multa que hacerlo como corresponde. En este caso en particular, lo que se busca es que justamente se piense dos veces antes de cometerla, porque cambia notablemente lo que es la sanción, ya sea, repito, en estado de multa o en estado de clausura, aquel que recién comete por primera vez un incumplimiento como aquel que es reincidente».