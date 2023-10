Continúa el escándalo: Jésica Cirio volvió a hablar sobre el caso Insaurralde

Tras haber dado una entrevista en el Noticiero de la Gente el pasado viernes, Jésica Cirio volvió a hablar de su situación a corazón abierto en La Peña de Morfi. En un mano a mano con Georgina Barbarossa durante el programa de este domingo, la modelo volvió a referirse al escándalo que atraviesa.

“Tesoro de mi corazón pasaste la peor semana de tu vida, vamos a charlar y estar tranquilas. Te voy a preguntar lo que la gente quiere saber. Tuviste una oportunidad en el noticiero, pero estabas un poco dura”, había anticipado Barbarossa a su compañera cuando este domingo dieron inicio a un nuevo programa. “La gente se quedó con una sensación de que no pudiste decir todo”, dijo la conductora una vez que ambas se sentaron cara a cara con Jesica Cirio y la primera pregunta se basó en la relación entre la modelo y el político durante 10 años.

“A veces se pide que diga no sé qué. Estuve casada 10 años confiando en esa relación y esa es mi verdad, es lo que viví. En principio fui feliz, en los últimos momentos la relación fue decayendo por no tener tiempos cada uno o porque quizás empecé a notar cosas en él que ya no me hacían bien, cosas de nuestra intimidad que no me hacía bien y no me daban seguridad y en ese momento decidí irme”, respondió Jesica.

“En esos 10 años, ¿podés relatar qué actividades hacía tu marido?”, preguntó Barbarossa. “Él era político como era de público conocimiento y yo trabajaba todo el día. Nos encontrábamos a la noche y cenábamos, ahora si se pretende que yo diga si vi algo ilegal, la realidad es que no lo vi”, aseguró la modelo.

Tras una larga conversación en la que Cirio aseguró que su estilo de vida siempre fue el mismo, los diferentes viajes que realizó y que no sabía cómo surgieron los 20 millones de dólares que se habían publicado tras el escándalo, la co conductora rompió en llanto cuando le preguntaron sobre su conocimiento de la nueva pareja de su ex marido.

“¿Cuándo viste todas esas imágenes qué sentiste?”, indagó Georgina, que reemplaza a Diego Leuco en la conducción, sobre las imágenes del dirigente político con Sofía Clerici en Marbella.

“Sentí que todo el resto había sido mentira. Lo que viví todos esos años fue… Muy frustrante. Una traición”, lanzó, superada por la emoción, entre lágrimas.