Convocan al primer taller participativo de estrategia productivo-territorial en Alta Gracia

La Municipalidad de Alta Gracia invita a instituciones, organizaciones, representantes del sector productivo, profesionales, entidades intermedias y vecinos a participar del Primer Taller Participativo de Estrategia Productivo-Territorial, una propuesta que forma parte del proceso de revisión y actualización del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (P.O.U.T.).

El encuentro se llevará a cabo el jueves 30 de julio a las 18:30, en el Colegio de Abogados, ubicado en Dino Carignani 37, y será un espacio de construcción colectiva pensado para analizar el presente y proyectar el futuro de la ciudad.

La actividad es organizada por la Comisión de Revisión y Actualización del P.O.U.T., junto a un equipo técnico de la Universidad Nacional de Villa María, y tendrá como eje la presentación de un diagnóstico sobre el contexto económico actual. Además, se promoverá el intercambio de ideas para reflexionar sobre los desafíos, oportunidades y perspectivas de desarrollo de Alta Gracia y la región.

Desde el municipio aclararon que esta instancia corresponde a la etapa de diagnóstico del proceso de actualización del plan, por lo que no se debatirán modificaciones específicas al Código Urbanístico ni al Código de Edificación. El objetivo es reunir información y aportes que permitan comprender el rol actual de la ciudad, identificar sus potencialidades y sentar las bases para futuras propuestas de planificación territorial.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, con el propósito de construir una visión compartida sobre el desarrollo de Alta Gracia en los próximos años. Quienes deseen participar pueden confirmar su asistencia previamente comunicándose al 3572 540465.