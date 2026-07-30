Córdoba hizo historia con una Innovadora Cirugía Cardíaca en la Salud Pública

La provincia de Córdoba dio un paso histórico en materia de salud pública al realizar, por primera vez, una angioplastia coronaria con asistencia circulatoria mecánica en un hospital público. El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital Córdoba y representa un importante avance para el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca severa y lesiones coronarias complejas.

En diálogo con Radio 88.9, el jefe de la División de Hemodinamia del Hospital Córdoba, Dr. Ariel Ittig, explicó que la intervención incorpora un dispositivo de asistencia ventricular que trabaja de manera simultánea con la angioplastia coronaria. Su función es colaborar con el bombeo del corazón mientras los especialistas realizan el procedimiento sobre las arterias afectadas.

«Es un procedimiento que viene a acompañar los problemas de la arteria coronaria. En forma paralela utilizamos un dispositivo de asistencia que ayuda a ejercer la función de bomba del corazón», explicó el especialista durante la entrevista.

El dispositivo, denominado PulseCath iVAC 2L, brinda un soporte temporal al ventrículo izquierdo y permite mantener una circulación adecuada durante la intervención. De esta manera, disminuye el esfuerzo que debe realizar el corazón y ofrece mayor seguridad para tratar pacientes de muy alto riesgo, que muchas veces no pueden acceder a una cirugía convencional de bypass.

El primer paciente intervenido fue un hombre de 50 años con insuficiencia cardíaca severa y una capacidad de bombeo del corazón muy reducida. Gracias a esta tecnología, el equipo médico pudo colocar dos stents en la arteria principal del corazón y completar el procedimiento con éxito. Tras la intervención, el paciente evolucionó favorablemente y recibió el alta médica pocos días después.

Para el Dr. Ittig, la incorporación de esta tecnología al sistema público provincial representa un avance significativo, ya que amplía las posibilidades de tratamiento para personas con cuadros cardiovasculares complejos y consolida al Hospital Córdoba como un centro de referencia en procedimientos de alta complejidad.