Covid-19: Reino Unido aprueba vacuna de Pfizer y Rusia inicia la campaña

La vacuna contra el Sars-Cov-2 de Pfizer y Biontech logró una autorización de emergencia en el Reino Unido y el Gobierno de ese país anunció que la semana próxima comenzará a vacunar a sus habitantes. Disponen de 800 mil dosis.

El anuncio parece marcar el inicio de la campaña mundial de vacunación, al menos en el mundo occidental. El visto bueno del país europeo es una buena señal para Argentina, que tiene entre su menú a esta vacuna. Pfizer ofreció al Gobierno nacional un millón de dosis por entregarse a inicios de 2021.

Ayer, el laboratorio estadounidense presentó la documentación para que se autorice su dosis en el país, según informó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que detalló que la de Pfizer se suma a las presentaciones realizadas por HLB Pharma Group, para la Sputnik V; y la de Astra Zéneca, presentada bajo la denominación AZD-1222.

“Hoy se presentó Pfizer ante la Anmat para autorizar la vacuna en Argentina. Eso exige la documentación de los estudios que se hicieron. Pero si lo consiguieron en Inglaterra es que tienen toda la fase. Lo que se está haciendo es una cuestión más rápida de autorización por la pandemia”, expresó el ministro de Salud, Ginés González García. “Si aprobó en el Reino Unido yo estoy convencido de que tiene holgadamente todo lo que tiene que tener, pero no puedo anticiparlo”, agregó.

Consultado sobre los tiempos del trámite y controles científicos, el funcionario explicó que “la demora depende de lo que presenten. Todas las agencias regulatorias tienen el mismo canon, las mismas exigencias, y son duras. No se lo dieron a Estados Unidos cuando lo pedía el presidente (Donald Trump) y tenía que ver con su elección”, concluyó.

La logística de las vacunas no es sencilla. Por empezar, deben almacenarse en freezers ultrafríos a 80 grados bajo cero. Para el profesor de Inmunología de la UBA e investigador del Conicet, Jorge Gneffer, Argentina está en condiciones de distribuir esa cantidad de vacunas asegurando las condiciones de ultrafrío. “Es una cantidad que permitiría la conservación y distribución de la vacuna. Tendría mis dudas si estuviésemos hablando de millones de unidades porque esta vacuna implica un costo más elevado que las otras, que podrían mantenerse a una temperatura que oscila entre los 4 y 20 grados bajo cero, lo cual es una diferencia sustancial”, dijo.

Otro anuncio conocido ayer con repercusión en Argentina es que el presidente ruso, Vladimir Putin, pidió a las autoridades sanitarias de ese país que comiencen la campaña de vacunación a partir de la semana próxima. Ya tendrían dos millones de dosis de Sputnik V para aplicar al personal de salud y docentes.

La inmunización rusa es la que más posibilidades tendría de llegar a Argentina antes de fin de año. El Gobierno nacional anunció que se esperaban 10 millones de dosis.

Cabe recordar que la Sputnik V fue autorizada por Rusia en agosto y ayer la presentó ante la Organización Mundial de la Salud (OMS). El gobierno de Putin también autorizó la vacuna Bektop en octubre.

En tanto, los proyectos chinos CanSino, Sinovac y Sinopharm también recibieron autorizaciones entre julio y agosto. Emiratos Árabes Unidos también aprobó esta última en septiembre.

La diferencia es que todas ellas fueron autorizadas antes de que se conocieran resultados al menos parciales de los ensayos de fase 3, los cuales determinan qué tan efectiva es una inmunización. Esta decisión fue criticada por expertos.

Sin embargo, estas naciones no la estaban aplicando en la población en general, sino en sectores acotados como los militares, el personal de salud y diplomáticos que viajaban fuera de su país.

La decisión del Reino Unido fue tomada sobre la base de datos parciales de la fase 3, por eso se trata de una aprobación de emergencia. Cabe recordar que Pfizer-Biontech informó que su vacuna tiene un 95 por ciento de efectividad, aunque todavía no publicó la documentación científica respaldatoria.

El desafío de la conservación. La vacuna de Pfizer y Biontech requiere una conservación a -70 ° C (con un margen de 10° C más o menos). Una vez descongelada, la dosis puede almacenarse hasta cinco días en condiciones de refrigeración a 2-8° C.

Prometen producir miles de millones de dosis en 2021

Ejecutivos de algunas de las principales farmacéuticas que desarrollan vacunas contra el coronavirus aseguraron que sus compañías serán capaces de producir miles de millones de dosis en el próximo año, si se confirman los buenos resultados de sus ensayos clínicos y obtienen aprobaciones gubernamentales.

En un encuentro auspiciado por el Foro Económico Mundial, organizador de los tradicionales foros invernales de líderes en Davos (Suiza), el consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel, aseguró que su firma dispondrá de unos 20 millones de dosis antes de finales de año, pero en 2021 podrían alcanzar los mil millones.

“No dejamos de ser una empresa pequeña, de mil personas”, recordó el máximo responsable de Moderna, cuya vacuna mostró una efectividad del 94,5 por ciento en la última fase de ensayos clínicos, según consigna la agencia de noticias Efe.

Bancel recordó que su firma ya solicitó aprobación para producir en mercados como Estados Unidos, la Unión Europea o Suiza, así como a la Organización Mundial de la Salud, y está a la espera de decisiones al respecto el 17 de diciembre por parte de las autoridades estadounidenses y el 12 de enero en las europeas.

El responsable de Moderna aseguró que tras las aprobaciones las vacunaciones podrían iniciarse en apenas 24 horas, y recordó que la vacuna desarrollada por su firma presenta ventajas de distribución y almacenamiento, ya que puede mantenerse hasta 30 días a 2 grados en un frigorífico normal.