Cruces política vs. espectáculo: Iñaki Gutiérrez, asesor digital de Javier Milei, acusó a Lali Espósito de “delincuente”

Aunque ya haya un nuevo gobierno, las declaraciones entre las figuras políticas y del espectáculo continúan estando en el ojo de la tormenta. Pero pongamos primero un poco en contexto para recordar de qué estamos hablando. Antes de que Javier Milei ganara las elecciones, uno de los temas más recurrentes en las redes sociales tenía que ver con la reacción de Lali Espósito, quien aseguró era “peligroso” el triunfo del libertario tras conocerse los resultados de las PASO.

Este comentario desencadenó un alboroto en X (Twitter) y provocó una respuesta por parte del ahora presidente, quien desestimó a la cantante asegurando que solo escuchaba a los Rolling Stones. Sin embargo, la postura de la cantante generó una serie de mensajes en los que defendía su derecho a la libre expresión como ciudadana.

Mientras que estas declaraciones también fueron recibidas con críticas y comentarios violentos por parte de usuarios que no compartían su perspectiva política. Ante la creciente tensión, la artista decidió poner fin a cualquier tipo de enfrentamiento con un “Argentina te amo”.

Pero ahora el nombre de Lali Espósito vuelve a estar en la mira de todos. La situación tomó un giro inesperado cuando Iñaki Gutiérrez, estratega digital de Javier Milei, arremetió contra Lali calificándola de “delincuente” en una entrevista con Mariana Verón para el ciclo Identidades (IP Noticias). Gutiérrez argumentó que la cantante había recibido una suma considerable de dinero del Estado para realizar un espectáculo en una localidad con problemas no resueltos.

“Basta con el debate de la agresividad, por favor. Agresivo es pegar una piña, incitar a la violencia… no un adjetivo descalificativo si querés para vos, calificativo para mí”, expresó Iñaki durante la entrevista. “¿Por qué Lali sería una delincuente?”, le consultó Verón, a lo que sin vueltas, el comunicador dijo: “Porque ella cobró plata del Estado en una suma muy grande para dar un show en una localidad en la que, claramente, las cosas no están resueltas”.

“¿Y eso la vuelve una delincuente? ¿No dio el show?”, lo cuestionó la periodista. “Por supuesto (que la vuelve una delincuente). No se trata de que dé o no de el show sino que después vaya a hablar y diga que hay que votar a cierto proyecto político haciéndose la neutral siendo que ese proyecto político le da sumas millonarias de dinero”, agregó.

Ante la pregunta directa de Verón sobre si consideraba que Lali tenía su fortuna gracias al Estado, Gutiérrez se retractó, elogiando el talento artístico de la cantante y negando la afirmación inicial. Sin embargo, la polémica estaba sembrada, y el debate sobre la relación entre artistas y financiamiento estatal quedó abierto.

“¿Vos decís que Lali tiene los millones que tiene porque se los pagó el Estado?” “No, para nada. Me parece una muy buena artista. Yo no la escucho pero un montón de gente sí. No soy necio”, concluyó Iñaki.