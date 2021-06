“Cuando no se tiene la suerte de vivir del futbol, hay que rebuscárselas con otras cosas”

Emiliano Blanco, actual jugador de Racing de Nueva Italia, en una entrevista exclusiva con RESUMEN deportivo por la 88,9, repasó su vida dentro como fuera de las canchas.

El delantero de Racing, es uno de los responsables del presente que tiene la academia cordobesa, y uno de los artificies del ascenso al Torneo Federal A. Pero además tuvo su paso por el pirata de Alberdi, las Palmas, Bell de Bell Ville, y Sarmiento de Leones

“Estoy muy contento por el presente que estoy pasando, tanto en lo personal como en lo grupal, a uno le da satisfacción todo lo que nos está pasando, lo pone muy contento porque trabaja todos los días para obtener estos resultados”.

Pero no siempre fue todo color de rosas para Emiliano, tuvo sus momentos opacos, no se olvida de esos períodos en donde tuvo varios oficios para poder llegar a fin de mes.

“Por ahí uno cuando no tiene la suerte de poder vivir del futbol, hay que rebuscárselas con otras cosas, hay chicos, como en mi caso que me la rebuscaba aparte de jugar, trataba de hacer una moneda aparate. Si tenía que ser peón de albañil o de lo que sea para tener una moneda y después seguir entrenando y lucharla para llegar a lo que uno sueña. Hay pibes que tienen suerte y otros que no”.

Además el jugador de Racing no se olvida, y a mucha honra, de su puesto de chori. “El puesto lo tenía en el kempes, en la entrada de Belgrano, era un carrito chiquito. El chori más una latita salía 60 pesos, una locura, volaban”. Recordó.

El “Mono” también recordó el momento que quedo libre en el pirata cordobés.

“Quedo libre en Belgrano, y vuelvo a las palmas, juego el viejo Federal C y ahí perdimos la semifinal con Peñarol. Después por la campaña que habíamos hecho, el club tuvo la invitación para jugar el Federal B. De ahí paso a Tiro federal de Morteros, luego paso por Sarmiento de Leones, Complejo Posse, y el último año antes de venir a Racing estuve en Bell de Bell Ville”.

Cuando le tocó jugar en Sarmiento de Leones, compartió equipo con el paraguayo Morel Rodríguez, ex jugador de Boca, San Lorenzo, Independiente, entre otros equipos. El delantero resalta el gran apoyo que tuvo en un momento complicado de su vida.

“Cuando estuve en sarmiento, tuve unos problemas familiares, que me agarro medio mal, Claudio se portó muy bien conmigo, estuve 7 u 8 meses viviendo en su casa. El y su familia son parte importante de que pueda seguir jugando hoy en día. Tengo los mejores recuerdos y siempre estamos en contacto, cada tanto me manda mensajes para ver como estoy. Tengo los Mejores recuerdos con él, es un gran profesional, pero sobre todo una gran persona”.

Por ultimo Blanco habla de sus padres, quienes siempre le inculcaron hacer las cosas bien dentro como fuera del campo de juego.

“Soy muy agradecido en donde me toco ir y jugar, mis viejos me inculcaron que además de hacer las cosas bien adentro de la cancha las tenía que hacer afuera. Me decían que si hacia algo malo afuera de la cancha, no van habar de mí, van hablar del club en donde estas. Por eso siempre tuve cuidado de eso y siempre fui agradecido del lugar en donde estaba y de la gente que me daba una mano”. Concluyó