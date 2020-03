Cuarentena: Merenderos en alerta

La cuarentena afecta a todos, pero sobre todo a aquellos que menos tienen. Si bien hay ayuda del municipio entregando bolsones alimenticios para quienes no perciben un ingreso formal ni auxilio económico, la situación en algunos merenderos de Alta Gracia es crítica.

Es bien sabido que por cuarentena debieron cerrar sus puertas, ya que reúnen a varios niños, en algunos casos a más de 50, y resulta peligroso para ellos y sus familias. No obstante, muchos, pese a cerrar sus puertas, entregaban ellos mismos sus reservas a las familias para que puedan pasar la cuarentena, con las medidas de higiene pertinentes.

“Ya no me queda nada, ni reserva tengo. Los nenes vienen a buscar y esto me pone peor al decirle ‘no tengo'”, expresa la representante del Merendero Los Pekes, quienes brindan ayuda a alrededor de 68 niños, entre bebés y nenes en situación de discapacidad. “No queda otra que esperar”, manifiesta.

Por otro lado, miembros de Un Litro de Leche x Mes x Alta Gracia, pese a tener la Casa del Litro cerrada por cuarentena, están preparando una colecta a distancia, para poder seguir ayudando a los merenderos de la ciudad. Además, se encuentran en la confección de alrededor de 500 barbijos y 200 guantes, que entregarán al personal policial y del Hospital.