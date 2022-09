Daniel Cerezo llega a Alta Gracia para dar la charla «Contagiando Esperanzas»

En el marco de los festejos por sus veinte años, la Fundación Effetá invita a la charla de carácter gratuito «Contagiando Esperanza» a cargo del Profesor Daniel Cerezo, especialista en transformación social y Primer Gerente de Felicidad de la República Argentina.

Daniel Cerezo brinda testimonios propios de superación y herramientas para el crecimiento personal. «El objetivo de este encuentro es que podamos descubrir oportunidades y contagiar para construir un lugar mejor» explicaron desde la organización de la actividad.

Para asistir, hay que inscribirse en el siguiente link: https://bit.ly/ContagiandoEsperanza

¿Quién es Daniel Cerezo?

Cerezo estudió Psicología Social, es pianista, líder comunitario, fue gerente de Cultura y Felicidad de Páez y fundó Creer Hacer, una empresa B que busca derribar los prejuicios. Se crió en La Cava, Buenos Aires y es de orígenes muy humildes.

«Creer Hacer» es una empresa B que tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida de las personas a través de la integración y la transformación social. Trabaja con los sectores privado, público y social para derribar prejuicios. Según La Nación, Cerezo nació hace 33 años en San Juan y cuando todavía era un bebé, su familia se mudó a Buenos Aires con falsas promesas laborales. Pasó hambre, frío, empezó a trabajar a los cinco años, perdió a su papá de chico, usurpó un terreno con sus hermanos en Bajo Boulogne y sufrió discriminación por vivir en la villa. Pero durante ese proceso también aprendió sobre las diferentes caras de la pobreza.

«La pobreza no tiene que ver con el hambre y el frío, sino con qué hacés vos para armar tu proyecto de vida, decidir quién sos como persona. Yo tenía muchos prejuicios contra los empresarios y me di cuenta de que la pobreza del prejuicio era mucho peor que la económica. Por eso hablo de múltiples pobrezas. Porque erradicar la pobreza no pasa por dar dinero, sino por empoderar a las personas. Y así nace Creer Hacer» explicó.