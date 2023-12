Daniel Pastorino: «Realizaremos una auditoría para saber dónde estamos parados y con qué podemos comenzar»

Daniel Pastorino, jefe electo que asumirá en los próximos días la conducción de Villa Los Aromos, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» sobre lo que viene.

«Mañana 12.30 horas, se entregan las distinciones a quienes fueron electos y sus suplentes y juramos ya para poner de pie la villa nuevamente» comenzó Pastorino.

¿Sobre el segundo lugar? El mandatario contó que se utiliza un bolillero y se hace un sorteo. Ambas fuerzas definieron estar dos años cada uno. «Desde Hacemos Unidos por Córdoba, hicimos presentaciones ante la justicia ya que lo mismo puede llegar a suceder con el primer lugar. Desconozco quién jura mañana de las dos fuerzas» narró.

«Fuimos noticias por un montón de cosas, menos por la naturaleza de la Villa. Eso repercutió en la parte político de la comuna, sufrimos la desfinanciación de los servicios. El 35% nos dio el apoyo y vamos a conducir los destinos de la villa, principalmente tenemos que acomodar la parte administrativa/financiera, eso ya lo estamos haciendo» manifestó Pastorino.

Sobre si se comunicó con la ex jefa comunal, dijo: «No he hablado con Nely (Morales) ni con las otras fuerzas. Estuve haciendo el cierre de mi gestión en provincia durante 8 años, con sentimientos encontrados, por un lado dejando mi equipo y a la vez las ganas de trabajar para mi gente: tengo un gran desafío y ganas de trabajar por la comuna tanto por los vecinos que me votaron como los que no».

Con respecto a la actual situación de la comuna, el funcionario describió: «Se empezarán a acomadar los remisiones de programas provinciales que quedaron abandonados. Cuando recibís dinero de provincia, teneés que usarlos y rendir. Fuimos poniendo en orden esas cuestiones. Las tarifarias no estaban actualizadas, la derivación de programas para pago de sueldos. No está fundida, pero si muy mal administrativamente, creo que es por una cuestión de no saber, por falta de experiencia. Se ha gastado más de lo que ingresaba».

En relación a cuál será el porcentaje de incremento en el presupuesto y tarifaria, Pastorino aseguró que será del 150%, que coincide con la provincia y nación.

Una de las princiapales quejas en la localidad era la prestación de servicios: «Los empleados venían muy mal pagos, había días que no se prestaban los mismos, porque no se daban los pagos. Arreglando esta situación, desde hace dos meses, los servicios básicos se dan en tiempo y forma. Ahora hay que dar un salto de calidad».

Sobre que expectativas se tienen para esta temporada de verano, contó: «El operativo verano se está armando: tiene dos puntos uno el alerta temprana de las crecidas del río, ya estamos disponiendo tecnología para ello y el otro tema es la seguridad con cámaras por la villa y el auto de seguridad patrullando constantemente. También diseñando lanzamiento de temporada, humilde, los primeros días de enero».

Respecto a las comunas aledañas y la posibilidad de trabajar en conjunto, afirmó: «Vamos a hacer convenios con comunas vecinas para prestar un servicio de salud mejor para todos los vecinos y vamos a mejorar nuestro centro de salud coordinado con el Hospital Illia».

«Tenemos la expectativa de mejorar todo en la comuna. En los primeros días realizaremos una auditoria que nos va a permitir saber a donde estamos parados para empezar a cumplir lo que se puede y saber cuáles serán las obras que se van a demorar un poco» concluyó.