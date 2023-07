Daniel Pastorino: «Estamos muy comprometidos y tenemos muy claro lo que queremos para la villa»

El candidato a presidente comunal de Villa Los Aromos por Hacemos Unidos por Córdoba, Daniel Pastorino, visitó los estudios de FM 88.9 y habló sobre sus propuestas para la localidad.

Ante la separación de Juntos por el Cambio en Alta Gracia, el candidato opinó: «Era un final anunciado que se iban a separar. En Villa Los Aromos también se ha separado: la presidenta comunal por un lado, UCR por otro y PRO en otra lista. Se debe trabajar con más tiempo la unidad. Nosotros venimos trabajando junto al socialismo, al vecinalismo federal, a las organizaciones sociales y a los radicales auténticos».

Con respecto al cierre de campaña, Pastorino contó que lo acompañó una multitud: «muchos vecinos, familias numerosas y pequeñas nos acompañaron, ya que vino la vicegobernadora electa, Myrian Prunotto, el Ministro de Empleo y Formación Profesional, Facundo Torres, el legislador Matías Chamorro, la Subsecretaria de Promoción de Economía Familiar, Rosalía Cáceres, el Director General dse Infraestructura, Rubén Borello, varios jefes comunales y varios amigos. Esperamos que sea una fiesta de la democracia las elecciones del domingo, tenemos un equipazo».

Sobre sus propuestas, destacó que se han elaborado para cubrir las necesidades de los vecinos y en base a lo que ellos y ellas le han expresado. «Queremos llegar con la fibra óptica hacia el polo educativo y a varios sectores para los que hacen teletrabajo y para que más gente se vaya a vivir a la villa. Con respecto a la seguridad, queremos crear la Seguridad Ciudadana, instalar un pórtico vial que haga lectura de patentes».

«Tuvimos una villa ordenada cuando estuvo Bruno y Zabala, con una ordenada recolección de basura y poda, con iluminación, todo lo que era ´normal´ se dejó de ver en los últimos 4 años. Eso fue por no trabajar con la provincia y yo soy de la misma camiseta que el gobierno provincial. Voy a trabajar para la villa, ponerla de pie y avanzar. Pienso que debe haber un compromiso entre vecinos, no puede ser que seamos noticia no por nuestras bellezas naturales sino por otras cosas. Los vecinos también deben ser gestores para levantar la localidad. Me gusta mucho escuchar y soy hacedor. Me veo en la tarea de ir haciendo, incluso desde ya. Creo que hay que buscar consensos. Hay personal que no está cobrando como también proveedores de PAICOR. Hay problemas financieros, está muy difícil. Hay que arreglar equipamiento, vehículos. Lo veo complicado en la parte financiera pero me comprometo a pagar los sueldos, no de manera desdoblada. Es un ida y vuelta con los empleados, si se les paga en tiempo y forma, estarán comprometidos con la comuna. Lo que proponemos es lo que los vecinos nos fueron pidiendo» manifestó el actual Director de Tecnología del Ministerio de Seguridad.