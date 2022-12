Daniel Villar representa a una joven que denunció por abuso al sujeto que arrolló a los policías

En las ultimas horas, una joven realizó un video que luego difundió a través de las redes sociales, en donde expone a Lautaro Ordoñez, el sujeto que fue detenido en Navidad tras chocar y llevar colgados en el capot a dos policías en Córdoba, como un abusador.

La presunta víctima asegura que Ordoñez la abusó sexualmente en septiembre de 2020 cuando vivía en la casa de su padre en el Country Las Delicias. «Él me violó, no quiero detallar qué pasó al respecto debido a que hay una denuncia y una causa en curso y me parece innecesario entrar en detalles morbosos, pero Lautaro Ordoñez es un violador y una persona violenta, sobre todo bajo los efectos del alcohol, tiene varios escraches y muchos lo conocen como ‘el chico del auto’ pero es mucho mas que eso, es un violador», remarca la joven en el video.