Daniela Ferrari, otro caso de un exfuncionario político que se «auto asegura» su futuro económico en el Estado

D铆as pasados, este medio dio la noticia acerca del nombramiento de dos ex 鈥淪aieguistas鈥 en la delegaci贸n local de la obra social m谩s grande del pa铆s, el P.A.M.I.

Ambos, con desconocida formaci贸n en materia de manejo de obras sociales, y sin otro m茅rito que el 鈥渉acer pol铆tica鈥 y acomodar el cuerpo a los avatares pol铆ticos del momento.

Duilio Cabanillas, otro funcionario del peronismo local, (hoy devenido en liberal libertario), comandar谩 los destinos de la delegaci贸n local del P.A.M.I, un preciado bot铆n pol铆tico y econ贸mico que depende del Estado Nacional. Pero, lo m谩s curioso, llamativo y re帽ido con todas las normas de la 鈥渋gualdad social y de oportunidades鈥 que tanto ha declamado desde su banca como concejala, (y luego desde el Concejo de la Mujer), es el ingreso y pase a 鈥減lanta permanente鈥 al Organismo Nacional de qui茅n, precisamente, era hasta hace escaso tiempo Jefa de la Delegaci贸n local, y funcionaria pol铆tica nombrada por Alberto Fernandez, la Dra. Daniela Ferrari.

Ferrari estuvo 4 a帽os como funcionaria designada 鈥a dedo鈥, por una acuerdo y con la venia del ex Senador peronista Carlos Caserio, para aparecer hoy sorpresivamente, luego de haber perdido las ultimas elecciones su candidato Sergio Massa, como empleada permanente, por tiempo indeterminado. Rompiendo la l贸gica que reza: 鈥渜uien fue cardenal, no vuelve a ser obispo鈥. O la de 鈥渜uien pierde, se va a su casa鈥.-

Ferrari, habiendo sido funcionaria del ex presidente Fernandez y por ende del Kirchnerismo, deber铆a hoy aclarar a la sociedad de que forma alcanz贸 tal preciado nombramiento, que para cualquier vecino, a煤n el m谩s preparado o formado en la materia, resultar铆a hoy imposible. As铆 lo prescribe el Art. 16 de la Constituci贸n Nacional: 鈥渢odos los ciudadanos argentinos son iguales ante la ley鈥.

En un pa铆s en donde hay despidos y resulta una quimera encontrar un buen trabajo, en donde la econom铆a se achica, al igual que el Estado, la ex concejal (ocupa cargos p煤blicos, y vive de las arcas Estatales desde 2015) se autoasegur贸 su estabilidad laboral y su futuro econ贸mico, con un sueldo cercano al mill贸n de pesos, y una jubilaci贸n que seguramente ser谩 muy superior a la de cualquier argentino promedio.

En tanto que Cabanillas, otrora peronista/saieguista como Ferrari, ha mantenido un llamativo silencio acerca de este, cuanto menos, llamativo ingreso a planta permanente de qui茅n hasta ahora era 鈥渓a jefa鈥 de la oficina local.

Todo esto nos lleva a preguntarnos: 驴de qu茅 forma un ciudadano com煤n puede acceder a un empleo p煤blico, o a un organismo estatal? 驴somos todos iguales ante la ley? 驴se dan en la pr谩ctica las condiciones de m茅rito, equitativas e igualitarias para acceder a estos lugares de cuasiprivilegio? 驴cualquier vecino que lleva su curriculum vitae al Pami, tendr铆a las mismas oportunidades que la Dra. Ferrari?

驴O ser谩 que se accede por contactos pol铆ticos, acuerdos partidarios o gremiales, sin mayor vocaci贸n que la de asegurarse un excelente sueldo y una fruct铆fera jubilaci贸n para cuando vuelven al 鈥渓lano鈥?.

La justicia social no solo debe declamarse en las campa帽as pol铆ticas, sino tambi茅n en la pr谩ctica. Argentina debe avanzar hacia la igualdad de oportunidades en forma real y efectiva, y no s贸lo de una manera declamativa y para 鈥渓a tribuna鈥.

Trabajar en el Estado debe ser una oportunidad para todos los argentinos que re煤nan las condiciones de m茅rito e idoneidad, debe ser un servicio y una verdadera vocaci贸n p煤blica, no una forma privilegiada de asegurarse una jugosa remuneraci贸n mensual pagada por los contribuyentes.