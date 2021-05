Dante Rossi , Sappia y Briner quieren debatir si la UCR y el PRO siguen siendo aliados en Córdoba

Distintas autoridades partidarias e Intendentes radicales formalizaron un pedido para que se incorpore en el debate partidario si la UCR sigue aliada al PRO en la Provincia de Córdoba, luego de la nueva visita del ex Presidente Mauricio Macri en la que, en el marco de una entrevista a La Voz del Interior, elogiara la gestión de Juan Schiaretti y además calificara a Mario Negri de “no tener el perfil para gobernar” siendo esta la razón para el ex Presidente de la derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones para Gobernador de 2019.

“El ex presidente Mauricio Macri ha manifestado en su reciente paso por Córdoba su simpatía y coincidencias con el Gobierno de Juan Schiaretti; además de apoyar en su candidatura a senador y gobernador a quien fuera ocho años funcionario de Unión por Córdoba. El PRO en la Legislatura provincial viene acompañando todas las iniciativas gubernamentales, tales como el presupuesto, la creación de una nueva agencia o la designación de un fiscal general ex empleado del gobernador. Como si la situación no fuera suficiente, aparece el legislador provincial y expresidente del PRO, Darío Capitani, criticando al radicalismo de manera irresponsable y absolutamente infundada. No podemos aspirar a ser una copia prolija del peronismo cordobés. Las alianzas y coaliciones se construyen sobre fuertes coincidencias programáticas, y no sobre la necesidad de buscar atajos para llegar al poder de cualquier forma”, cierra el comunicado firmado por los dirigentes que plantean seriamente discutir si la UCR puede seguir aliada al PRO en Córdoba.

La misiva la firman: El Legislador Dante Rossi, el Presidente de la Convención Nacional Radical Jorge Sappia, el Intendente de Bell Ville Carlos Briner, Luciana Almada, vicepresidente de la JR a nivel provincial, los concejales Cristian Canalis (San Francisco) y Yanina Pérez (Cruz del Eje), Javier Vareto y las autoridades partidarias Lucas Martín, Sergio Favot, Guadalupe Mias, entre otros.